Отцовство без границ: как мужчина без рук ведет хозяйство и воспитывает детей

Герой нашего материала с рождения не имеет обеих рук. Его супруга также является человеком с ограниченными возможностями: у нее детский церебральный паралич. Разговор начался с истории их знакомства.

— Я родился и вырос в селе Акжарма Сырдарьинского района. Моя жена — из районного центра. В 2008 году мы переехали в Кызылорду. С Лаурой мы познакомились за год до этого. Однако наши семьи долгое время были против нашей женитьбы. Поэтому в течение трёх лет мы тайно встречались только днём. В конце концов моя мама сказала: «Если с нами что-то случится, кто будет о нём заботиться? Ему нужно жениться». После этого родственники сменили своё мнение, и в 2010 году мы с Лаурой поженились, — рассказал Бахтияр Омирали.

На этом этапе в разговор вступила Лаура Мырзабекова, продолжив рассказ мужа:

— Многие сомневались в том, что мы сможем создать полноценную семью. Но именно благодаря нашей стойкости и упорству мы сумели убедить всех и спустя три года поженились. У нас были общие боли, общие нужды. Главное — у нас всегда было взаимопонимание, — поделилась она.

Медики предупреждали Лауру, что ей противопоказано беременеть и рожать. Несмотря на это, она решилась на риск, и по воле Всевышнего стала мамой двоих детей. Сегодня супруги, чьи судьбы во многом похожи, воспитывают сына и дочь.

— Врачи уверенно говорили, что даже если я рожу, ребёнок обязательно будет с проблемами со здоровьем. Было много слёз, тяжёлых дней. Я даже подумывала об аборте. Но в итоге решила довериться судьбе. Слава Богу, я родила здорового, крепкого ребёнка, — рассказала Лаура Мырзабекова.

Сейчас дети подросли и уже помогают родителям в повседневной жизни.

— Дочь больше тянется ко мне, сын — к матери. В детский сад я сам их отвозил. Когда мы выходили на улицу, они держались за рукав моей одежды. Дочь раньше мечтала стать журналистом, теперь хочет быть медсестрой. Говорит: «Когда вырасту, хочу лечить вас, делать вам уколы». А сын мечтает стать полицейским или футболистом. Оба стали для нас настоящей опорой, — делится Бахтияр Омирали.

Мы поинтересовались, каких принципов он придерживается в воспитании детей.

— Я перенял многое из опыта своих старших братьев и их жён в вопросах воспитания, а став отцом, добавил к этому свою любовь и отеческую заботу. Есть такая поговорка: «Взгляд со стороны — самый строгий судья». Когда соседи спрашивают: «Как вы воспитали таких послушных детей?», я понимаю, что мы дали им правильное направление. Это было непросто. Мы никогда не ограничиваем ребёнка в выражении мыслей или мечт. Считаем, что нельзя «затыкать» ребёнку рот — иначе кто-то другой будет учить его вместо нас. Мы всегда говорим: «Мы вас поддержим, но к своим целям вы должны идти сами». В школе или в других коллективах, если возникают трудности, мы объясняем, что сначала они должны попробовать решить их самостоятельно. Лишь в крайних случаях вмешиваемся, — объяснил он.

Семья живёт исключительно на государственное пособие. Они стояли в очереди на жильё 17 лет и только в прошлом году получили собственную квартиру. Все ремонтные работы лёгли на плечи самого Бахтияра. Несмотря на отсутствие рук, он с поразительной аккуратностью выполняет любую мужскую работу: чинит телевизоры и телефоны, разбирает и собирает моторы, ремонтирует двери и многое другое — всё это он делает при помощи пальцев ног. За свою ловкость он всегда благодарен отцу.

— Отец был строгим. Никогда не говорил: «Ты не сможешь, сядь». Наоборот — закалял меня, будто в огонь и в воду бросал. Братья тоже не жалели, давали задания, как взрослому. В детстве я обижался, не понимал, зачем они так со мной. Но потом понял: они готовили меня к жизни, к её испытаниям. И теперь я уверен: только благодаря такому воспитанию я могу сегодня содержать семью. После свадьбы мои родители несколько лет жили с нами. Они увидели своих внуков и ушли из жизни, — с грустью вспоминает Бахтияр.

Ранее мы рассказывали о Почетном доноре из Астаны Анне Поповой.