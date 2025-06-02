РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:01, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Отца с сыном убило молнией в Акмолинской области

    Трагедия произошла 1 июня в Зерендинском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    молния, небо, ночь
    Фото: report.az

    По имеющейся информации, 37-летний мужчина и его 9-летний сын пасли скот, когда началась гроза. Удар молнии стал смертельным для обоих.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти жителя Зерендинского района и его несовершеннолетнего сына возбуждено уголовное дело.

    — Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Актобе нашли тело пропавшего неделю назад врача. Полиция возбудила уголовное дело. 

    Теги:
    Дети Регионы Общество Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают