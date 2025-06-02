Отца с сыном убило молнией в Акмолинской области

По имеющейся информации, 37-летний мужчина и его 9-летний сын пасли скот, когда началась гроза. Удар молнии стал смертельным для обоих.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти жителя Зерендинского района и его несовершеннолетнего сына возбуждено уголовное дело.

— Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Актобе нашли тело пропавшего неделю назад врача. Полиция возбудила уголовное дело.