Отсутствует координация между Минтуризма и спорта, НОК и федерациями - Президент
В ходе встречи с призерами Азиатских игр Глава государства остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время в сфере спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт отметил, что в первую очередь, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.
Следующим приоритетом было названо улучшение качества управления в спортивной сфере.
– Отсутствует координация между министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями. Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета, – отметил Касым-Жомарт Токаев.