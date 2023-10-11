Отсутствует координация между Минтуризма и спорта, НОК и федерациями - Президент

В ходе встречи с призерами Азиатских игр Глава государства остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время в сфере спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт отметил, что в первую очередь, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.

Следующим приоритетом было названо улучшение качества управления в спортивной сфере.