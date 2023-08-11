Отсутствие воды в пожарных водопроводах и неисправная автоматика - что обнаружили пожарные в высотках СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям провели внеплановые пожарно-тактические учения в высотных домах. Выявили массу проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента Дмитрий Растихин отметил, что учения позволяют вскрыть проблемы в организации тушения условных пожаров, одной из которых является отсутствие подъездных путей для пожарной техники.

«В ходе проводимой профилактической работы на объектах повышенной этажности наиболее распространенными нарушениями остаются неисправность систем пожарной автоматики, предназначенной для раннего обнаружения пожара. Более того, внутренние пожарные водопроводы не запитаны водой. Системы дымоудаления, предназначенные для удаления продуктов сгорания из поэтажных лестничных клеток, находятся в нерабочем состоянии, производится перепланировка поэтажных коридоров», - сообщил Д.Растихин.

Он добавил, что большинство жилых домов обслуживаются организациями, которые относятся к субъектам микропредпринимательства и в отношении которых действует мораторий на проверки.

«На территории области имеются 30 жилых домов повышенной этажности, то есть высотой более 28 метров. Согласно критериям оценки степени риска, указанные объекты относятся к высокой степени и подлежат профилактическому контролю сотрудниками департамента на предмет соблюдения требований правил эксплуатации ежегодно», - сказал Д.Растихин.

Пожарные предлагают председателям КСК и ОСИ обратиться к ним для проведения занятий и обследования домов. Это бесплатно и не влечет за собой административных мер. Жильцам дадут рекомендации, как обеспечить пожарную безопасность в домах.

В регионе с начала года произошел 371 пожар, в огне погибли 18 человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. От отравления угарным газом без возникновения пожара пострадали 27 человек, погибли - девять.