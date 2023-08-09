Отсутствие спортзалов, ремонта и нехватка кадров: насколько костанайские школы готовы к учебному году

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Костанайские школы проверили на готовность к новому учебному году. Мониторинг в сфере образования области выявил отдельные направления, по которым учреждениям образования стоит решить ряд вопросов для организации безопасного пребывания детей в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения РК.



«Большим вопросом стали котельные, встроенные в здания 47 школ области, из которых 26 – это основные и средние школы. Это также небезопасно для пребывания обучающихся. В этом году предусмотрены средства на вынос только 19–ти котлов»,- сообщила руководитель ведомства Айнагуль Сураганова.

Вместе с тем, есть и проблема со скоростью интернета. И это несмотря на 100% обеспечение школ.

«Скорость интернета в 43 школах фактически составляет до 4 мбит/сек, скорость от 4 до 10 мбит/сек имеют 51% школ и лишь третья часть школ, 33% оснащены интернетом со скоростью от 10 мбит/сек. В двух школах области (Чеховская ОСШ Сарыкольского района, Мерекенская ОСШ Наурзумского района) скорость интернета ниже 1 мбит/сек,- приводит в пример Сураганова. — В 101 школе области доля нефункционирующих интерактивных досок составляет более 50%. Не оснащены кабинетами химии 38% школ (148), физики 50% школ (197), биологии 49% (192) школы».

В ходе мониторинга выявлена также потребность школ в кабинетах художественного труда и их оснащении. В 26 школах региона нет спортзалов.

«Сегодня стоит задача по обеспечению в предстоящем учебном году обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Тем не менее, в 91 школе нет столовых, в том числе в 33 школах нет как столовых, так и буфетов. В летний период текущего года в отдельных школах Мендыкаринского, Денисовского района и района Беимбета Майлина ведется работа по переоборудованию буфетов в столовые.

Наличие лабораторного оборудования, спортивного зала, объектов питания входят в квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании образовательной деятельности. Актуальны эти вопросы и с учетом включения этих требований в процедуру госаттестации организаций образования, которая в ближайшие 3 года охвтатит 100% организаций образования»,- отметила руководитель департамента.

Еще одним актуальным вопросом остается укомплектование школ квалифицированными кадрами. В Костанайской области 65% школ являются малокомплектными, что, по словам Сурагановой, обостряет проблему обеспечения педагогами, имеющими образование по профилю преподаваемого предмета.

«В каждой третьей школе, подлежавшей госаттестации в 2022-2023 учебном году, выявлены неспециалисты. Зачастую педагоги имеют многолетний педагогический стаж по преподаваемому предмету, не имея соответствующего образования, что в свою очередь порождает другую проблему – недостаточную долю педагогов с категориями педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер. В связи с этим, перед педагогами должна стоять задача получения соответствующего образования, а перед руководителями школ – проведение системной работы по повышению качественного состава педагогических коллективов»,- заключила она.