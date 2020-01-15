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Отсутствие преемственности сказывается на эффективности госаппарата – Глава государства

15 Января 2020 12:51
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Отсутствие преемственности сказывается на эффективности госаппарата – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мыслями по поводу повышения эффективности государственного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последние годы в структуре государственного аппарата изменения происходили свыше 500 раз. Постоянные реорганизации способствовали оттоку специалистов, как следствие отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентским молодежным кадровым резервом.

Президент подчеркнул, что для государственного аппарата институциональная память имеет первостепенное значение.

«О какой памяти может идти речь, если руководители подразделений и даже ведомств, как стрекозы, скачут с одной должности на другую. Один год поработал, требует другую должность. Или в этом же министерстве, или в другом. Мы должны создавать надлежащий социальный пакет для государственных служащих, как например в Японии, где госслужащий, достигнув уровня директора департамента, с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку они обеспечены социальным пакетом - это раз, а с другой стороны – они пользуются уважением в обществе. Поскольку энное количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства. Я думаю, мы должны к этому подходить», - отметил Глава государства.

Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Президентский кадровый резерв,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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