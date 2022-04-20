Отсутствие нормативного финансирования не дает сохранить дороги в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ –Свыше 400 километров дорог отремонтируют в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата региона, это позволит увеличить число качественных дорог и достичь показателя 93 %. Речь об этом зашла на совещании в областной администрации.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Кашкиров заявил, что в районах региона нет нормативного финансирования. Это не даёт обеспечить и сохранить проезжую часть.

«При нормативе 1 млн тенге на 1 километр в год акиматы городов и районов выделяют в среднем 160 тысяч тенге на 1 километр в год», - уточнили в пресс-службе акима области.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков дал поручение разработать карту в разрезе районов и городов, отразив в неё подробные данные о состоянии дорог и выделенных денег на их содержание.

«Нужно, чтобы темпы восстановительных работ превышали темпы разрушения дорожного полотна, - подчеркнул аким области. - Поэтому вы должны показать, какие акимы несвоевременно выделяют средства на ремонтные работы. Вроде выделяем средства, но всё время догоняем; чтобы деньги не уходили в песок, нужно эту карту составить».

Перед представителями национальной компании «КазАвтоЖол» глава региона поставил задачу до конца лета полностью закончить ремонт 24-километрового участка трассы Павлодар-Нур-Султан. Акимам районов и городов он поручил запланировать при строительстве и ремонте дорог монтаж труб для безопасного водоотведения при прохождении паводкового периода.

К. Кашкиров отметил, что в 2022 году в Павлодарском Прииртышье намерены реализовать 72 проекта по ремонту автотрасс населённых пунктов общей протяженностью 412 километров: 25 километров дорог областного значения, 240 - районного значения, 147 километров улиц населённых пунктов.

Аким области подчеркнул необходимость ремонта подъездных путей к сёлам. Канат Кашкиров при этом сообщил, что отраслевое министерство в качестве приоритетных проектов в силу их низкой стоимости их не рассматривает.

«Люди должны быть в приоритете, - возразил А. Скаков. - В структуре дорог районного значения подъездные дороги - самый критичный показатель. Ими никогда серьезно не занимались, поэтому с этими селами отсутствует транспортное сообщение. Предлагайте решение, готовьте документацию».

Большую часть ремонтных работ выполнят по проекту «Ауыл – ел бесігі». 29 проектов направлены на средний ремонт улиц в 15 сёлах. Общая протяженность дорог - 69 километров.

Напомним, в Павлодаре в первой половине марта, начав ямочный ремонт дорог, впервые использовали новую технологию укладки полимерного холодного асфальта – MAC асфальта (Multigrade asphalt cement), применение которого допускается при минусовых температурах.