Отсутствие должного контроля градостроительства в Алматы отмечает Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отсутствие должного контроля в сфере градостроительства со стороны местных исполнительных и контролирующих органов отмечают в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По незаконной и хаотичной застройке предгорных районов города Алматы. Уважаемые депутаты! Генеральная прокуратура, в пределах компетенции рассмотрев депутатский запрос по застройке предгорных районов города Алматы, сообщает следующее. В прошлом году органами прокуратуры организованы проверки по точечной застройке столицы, городов республиканского значения и областных центров. Прокурорские проверки показали отсутствие должного контроля в сфере градостроительства со стороны местных исполнительных и контролирующих органов», - отмечается в ответе Генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов Сената.

В результате, как отметил главный прокурор страны, земли и разрешения на строительство выдаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Манипуляции акимата и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон, ухудшению качества жизни населения», - добавил Берик Асылов.