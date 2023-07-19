«Отставание есть от плана – это факт» - аким Карагандинской области о ходе ремонта энергоносителей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ход ремонтных работ на энергообъектах Темиртау и Шахтинска проверил глава Карагандинской области. Жители этих городов неоднократно жаловались на низкую температуру в домах в зимний период. Поэтому власти региона взяли на жесткий контроль работу объектов теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Износ Шахтинской ТЭЦ составляет 75 %. В настоящее время ремонтные работы идут с отставанием от графиков, не хватает персонала. С рабочей поездкой энергообъект посетил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. На протяжении 10 лет на Шахтинской ТЭЦ не было капитального ремонта основного оборудования. В этом году ремонтируют три котла и две турбины. Работают две подрядные компании.





По котлам № 1 и 4 работы идут в срок. Все материалы в наличии. Подрядная организация, ремонтирующая котел № 3, отстает от графика. Не хватало людей. Аким области поручил увеличить бригаду до 10 человек и местному акимату ежедневно контролировать работы.





Над дымососным отделением в аварийном состоянии кровля. Сейчас идут конкурсные процедуры. Отремонтировать крышу планируют до сентября.





Посетив энергообъект, Ермаганбет Булекпаев напомнил руководству города и ТЭЦ о персональной ответственности каждого за подготовку к отопительному сезону.





«За подготовку к зиме руководство городов и ТЭЦ будет отвечать лично. Набирайте людей, если не хватает! Если надо, работайте круглосуточно! И энергонадзор каждый день должен контролировать работу», – подчеркнул глава региона.





Также Ермаганбет Булекпаев побывал на ТЭЦ-2 в Темиртау.





В этом году отопительный сезон в городе металлургов будет проходить без седьмого котла. Сроки его строительства затягиваются. По-прежнему на стройплощадке не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.





О ремонтных работах на теплоисточнике акиму области доложил директор ТЭЦ-2 Сергей Кривов.

«Сейчас идет ремонт на трех котлоагрегатах. Котёл № 1 планируем ввести в эксплуатацию 1 августа. На котле № 4 демонтажные работы и ремонт конденсаторов уже выполнен. На пятом котле проходит демонтаж пароперегревателя. Планируемая дата ввода в эксплуатацию двух котлов – 30 сентября», – сообщил Сергей Кривов.

По словам Ермаганбета Булекпавева, задачи безопасного прохождения отопительного сезона общие и каждый должен отвечать за их выполнение на своем уровне.









«От этой станции зависит, как пройдет отопительный сезон в Темиртау. Отставание есть от плана – это факт. Директор ТЭЦ и компания «АрселорМиттал Темиртау» несут и моральную, и юридическую ответственность. Вы должны обеспечить темиртаусцев стабильным теплом – это архиважный вопрос!» – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.



