Отсрочку выплаты кредитов для солдатов срочников увеличат в Казахстане

Депутат Сената РК Сергей Карплюк сообщил о нововведении, направленном на упрощении требований по выплате кредитов для солдат-срочников, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы добавили 60 дней для военнослужащих срочной службы, чтобы к ним банки и микрофинансовые организации не предъявляли требования. Если у срочника есть кредиты, и он призван, он защищает и отдает долг родине. Когда он возвращается, вот он только был уволен и приезжает домой, чтобы сразу к нему не предъявили счета банковские организации, — сказал Сергей Карплюк на брифинге в Сенате.

Он объяснил, почему был выбран именно такой срок.

— Мы решили, что необходим какой-то срок, он был определен из заключения Правительства, была одобрена поправка. 60 дней нужно, чтобы военнослужащий имел возможность устроиться на работу и стать платежеспособным, — добавил депутат.

Как сообщалось ранее, казахстанцам не будут выдавать электронные банковские займы без биометрии. Такую норму содержит возвращенный сегодня сенаторами в Мажилис Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства».