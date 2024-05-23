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    13:12, 23 Май 2024 | GMT +6

    Отсрочку выплаты кредитов для солдатов срочников увеличат в Казахстане

    Казахстанский военнослужащий
    Фото: Kazinform

    Депутат Сената РК Сергей Карплюк сообщил о нововведении, направленном на упрощении требований по выплате кредитов для солдат-срочников, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Мы добавили 60 дней для военнослужащих срочной службы, чтобы к ним банки и микрофинансовые организации не предъявляли требования. Если у срочника есть кредиты, и он призван, он защищает и отдает долг родине. Когда он возвращается, вот он только был уволен и приезжает домой, чтобы сразу к нему не предъявили счета банковские организации, — сказал Сергей Карплюк на брифинге в Сенате.

    Он объяснил, почему был выбран именно такой срок. 

    — Мы решили, что необходим какой-то срок, он был определен из заключения Правительства, была одобрена поправка. 60 дней нужно, чтобы военнослужащий имел возможность устроиться на работу и стать платежеспособным, — добавил депутат.

    Как сообщалось ранее, казахстанцам не будут выдавать электронные банковские займы без биометрии. Такую норму содержит возвращенный сегодня сенаторами в Мажилис Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства». 

    Теги:
    Сенат Военные Кредит Депутаты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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