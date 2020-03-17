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Отсрочку платежей по кредитам на 90 дней предоставят субъектам МСБ
17 Марта 2020 14:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отсрочку платежей по кредитам на 90 дней предоставят субъектам МСБ и индивидуальным предпринимателям в Казахстане, отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».
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«Агентству и Национальному банку предстоит провести дополнительную работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса», - подчеркнул Глава государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Малый бизнес, Экономика,
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