Отсрочку платежей по кредитам на 90 дней предоставят субъектам МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отсрочку платежей по кредитам на 90 дней предоставят субъектам МСБ и индивидуальным предпринимателям в Казахстане, отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Агентству и Национальному банку предстоит провести дополнительную работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса», - подчеркнул Глава государства.