Отсрочка позволяет — Генпрокуратура о появлении Бакытгуль Хаменовой на тое в Атырау

— В отношении госпожи Хаменовой действительно была применена отсрочка исполнения наказания сроком на три года. С отсрочкой не запрещено посещать мероприятия, тем более она взяла разрешение у службы пробации, — сообщил Галымжан Койгелдиев на брифинге в Сенате.

По словам заместителя Генпрокурора, в июле текущего года в уголовное законодательство были внесены изменения, касающиеся применения отсрочки.

— Что касается отсрочки в целом, то с 16 июля внесены изменения в уголовное законодательство. Ранее вопрос о ее применении суд решал по своему усмотрению, теперь же это его обязанность при наличии оснований. При этом отсрочка не применяется по тяжким и особо тяжким статьям. Существует конкретный перечень преступлений, на которые она не распространяется — это терроризм, экстремизм, участие в организованной преступной группе и другие, — уточнил он.

Койгелдиев добавил, что в исправительных учреждениях страны отбывают наказание более 2200 женщин, из них свыше 350 имеют право обратиться с ходатайством об отсрочке исполнения наказания.

— На сегодняшний день 77 женщин подали такие обращения, 10 из них уже удовлетворены, — отметил он.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что Бакытгуль Хаменову заметили на праздничном торжестве. В пресс-службе областного суда пояснили — приговор об отсрочке исполнения наказания был вынесен в ноябре 2022 года — из-за наличия у Хаменовой двух малолетних детей.

В 2022 году Хаменова была приговорена к семи годам лишения свободы за получение 4,5 миллиона тенге взятки при установке памятника Абаю. Суд также лишил ее права занимать должности на госслужбе и постановил конфисковать имущество. Тогда суд отсрочил ей исполнение наказания на три года.

Бакытгуль Хаменова свою вину при оглашении приговора не признала и подала апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.

Но, апелляционная коллегия Атырауского областного суда пересмотрела решение и сократила сроки осужденным по делу с Хаменовой.