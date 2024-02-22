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    12:28, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Отслеживать онлайн движение вакцин предложила глава Минздрава РК

    вакцинация
    Фото: stopfake.kz

    Казахстан занял первое место в мире по распространению кори. Это свидетельствует о системных недоработках по прогнозированию, контролю и профилактике всех вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в стране. Таким мнением поделилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В этой связи считаю необходимым усилить систему прогнозирования и контроля за инфекционными заболеваниями, обеспечить цифровизацию учета профилактических прививок и движения вакцин с возможностью слежения за температурным режимом в формате реального времени, - сказала она на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Также глава Минздрава поручила наладить обучение медработников на всех уровнях здравоохранения, обеспечить широкое информирование населения о важности вакцинации в профилактике управляемых инфекций совместно с заинтересованными органами и ведомствами.

    Ранее сообщалось, что ситуация по кори в Казахстане стабилизируется. В этом месяце по сравнению с декабрем заболеваемость снизилась на 16%. Рост заболеваемости сохраняется только в Карагандинской области. В остальных регионах заболеваемость снижается или остается на одном уровне.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Корь Минздрав РК
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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