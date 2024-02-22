Отслеживать онлайн движение вакцин предложила глава Минздрава РК

Казахстан занял первое место в мире по распространению кори. Это свидетельствует о системных недоработках по прогнозированию, контролю и профилактике всех вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в стране. Таким мнением поделилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В этой связи считаю необходимым усилить систему прогнозирования и контроля за инфекционными заболеваниями, обеспечить цифровизацию учета профилактических прививок и движения вакцин с возможностью слежения за температурным режимом в формате реального времени, - сказала она на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также глава Минздрава поручила наладить обучение медработников на всех уровнях здравоохранения, обеспечить широкое информирование населения о важности вакцинации в профилактике управляемых инфекций совместно с заинтересованными органами и ведомствами.

Ранее сообщалось, что ситуация по кори в Казахстане стабилизируется. В этом месяце по сравнению с декабрем заболеваемость снизилась на 16%. Рост заболеваемости сохраняется только в Карагандинской области. В остальных регионах заболеваемость снижается или остается на одном уровне.