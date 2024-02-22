Рост заболеваемости корью сохраняется в Карагандинской области

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о ситуации в стране по заболеваемости корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

- ⁠Ситуация по кори стабилизируется. В феврале текущего года мы видим, что по сравнению с декабрем заболеваемость снизилась на 16%. В принципе, рост заболеваемости сохраняется только в Карагандинской области, - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.

По ее словам, в остальных регионах заболеваемость снижается или остается на одном уровне.

- По дополнительной массовой иммунизации на сегодня все привитое практически 90% запланировано. То есть это больше 1 миллиона 300 тысяч человек, - отметила вице-министр.

Она также сообщила, что для остро-респираторных вирусных инфекций характерны две волны подъема.