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    12:10, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Рост заболеваемости корью сохраняется в Карагандинской области

    корь
    Фото: gov.kz

    Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о ситуации в стране по заболеваемости корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - ⁠Ситуация по кори стабилизируется. В феврале текущего года мы видим, что по сравнению с декабрем заболеваемость снизилась на 16%. В принципе, рост заболеваемости сохраняется только в Карагандинской области, - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.

    По ее словам, в остальных регионах заболеваемость снижается или остается на одном уровне.

    - По дополнительной массовой иммунизации на сегодня все привитое практически 90% запланировано. То есть это больше 1 миллиона 300 тысяч человек, - отметила вице-министр.

    Она также сообщила, что для остро-респираторных вирусных инфекций характерны две волны подъема.

    - Это ноябрь-декабрь, а потом конец января - начало февраля. Вторая волна мы видели, что она у нас была. То есть с конца января до начала февраля рост заболеваемости отмечался у нас где-то на 10%. В последнюю неделю мы видим, что заболеваемость, в принципе, постепенно пошла вниз. То есть если смотреть неделю к неделе, то это минус 7%, - добавила А. Есмагамбетова.

    Теги:
    Здоровье Регионы Корь Карагандинская область Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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