    15:25, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Оценку профессиональных рисков будут проводить по-новому в Казахстане

    Министерство труда готовит обновленные поправки к Правилам по управлению профрисками, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik

    Документ предусматривает переход от аттестации производственных объектов к оценке профессиональных рисков на уровне рабочих мест. В рамках изменений планируется цифровизация процессов управления профрисками, ужесточение требований к экспертам и специализированным организациям, а также расширение роли производственных советов.

    Проект включает меры по предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, а также введение персональных показателей уровня риска и другие нововведения.

    Предусмотрен также переход к индивидуальной оценке профессиональных рисков непосредственно на рабочем месте.

    Проект находится на публичном обсуждении до 17 декабря.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Безопасность
    Наталья Мосунова
