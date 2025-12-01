Оценку профессиональных рисков будут проводить по-новому в Казахстане

Документ предусматривает переход от аттестации производственных объектов к оценке профессиональных рисков на уровне рабочих мест. В рамках изменений планируется цифровизация процессов управления профрисками, ужесточение требований к экспертам и специализированным организациям, а также расширение роли производственных советов.

Проект включает меры по предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, а также введение персональных показателей уровня риска и другие нововведения.

Предусмотрен также переход к индивидуальной оценке профессиональных рисков непосредственно на рабочем месте.

Проект находится на публичном обсуждении до 17 декабря.