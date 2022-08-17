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Отремонтировать главные дороги до сентября пообещал аким Нур-Султана
17 Августа 2022 14:35

Отремонтировать главные дороги до сентября пообещал аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главные дороги столицы будут отремонтированы до сентября. С таким обещанием выступил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С каждым годом все больше жителей города сталкиваются с проблемой пробок. Кроме того, остается актуальным вопрос качества дорог в городе. Большая часть средств предусмотрена на ремонт дорог на окраинах столицы. Учтена реконструкция главных дорог с большим количеством общественного транспорта, в административном центре и местах массового скопления людей», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

Аким напомнил, что не так давно в городе был построен новый мост.

«До начала нового учебного года будут отремонтированы основные дороги в городе, мы работаем над минимизацией пробок. Своевременная реализация данного плана окажет положительное влияние на движение общественного транспорта», - сказал аким.

Ранее аким обратился к депутатам маслихата с просьбой оказать содействие в контроле строительства ТЭЦ-3.

«Не все подрядчики ответственно подходят к своей работе и даже не ценят то доверие, которое оказано со стороны государства. Я прошу, чтобы депутаты тоже участвовали в общественном контроле, чтобы был депутатский контроль за ТЭЦ-3. Пусть подрядчик чувствует ответственность. Надо организовать работу и вовремя достроить ТЭЦ, чтобы обеспечить теплом новые здания. Предлагаю, чтобы депутаты тоже подключились», - сказал А. Кульгинов.


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