Отремонтированные дороги будет проверять специальная лаборатория в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает недостаточным контроль при строительстве и ремонте автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона призвал общественность включаться в эту работу и сообщать обо всех нарушениях.

«Тема ремонта дорог всегда активно обсуждается. СМИ показывают недоработки. Существуют недобросовестные подрядчики, есть недостаточный контроль. Одна Заградовка чего стоит. Там контролировали общественники и выявили все нарушения. Это правильно, так и должно быть. Мы будем привлекать подрядчика к ответственности. По городу много средств выделено на ремонт дворов. Призываю еще раз наших граждан активно использовать возможности общественного контроля. Наша задача – реагировать на эти замечания», - сказал К. Аксакалов.

Он добавил, что в регионе есть специальная лаборатория, которая как раз поможет определить, насколько качественно выполнен ремонт той или иной дороги.

«Мы специально создали лабораторию, которая имеет возможность проехать в каждый район, на любую дорогу. Специально в этом году деньги запланировали, чтобы лаборатория поехала и проводила анализ. Проверят толщину асфальта, качество щебня, битума, уплотнения и так далее. Все дороги в 2020 году должны быть проверены. О недостатках нужно открыто говорить», - сказал К. Аксакалов.

На 2020 год запланировали 37,8 млрд тенге. Это больше на 23%, чем в прошлом году. Реконструкция и ремонт пройдут на 700 км автодорог. Улучшится транспортное сообщение между 150 населенными пунктами с населением 117 тыс. человек.

Доля автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам года должна составить 69%.



