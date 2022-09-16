Отремонтированная за 800 млн тенге дорога не продержалась и двух лет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области обсудили итоги акции «Әділдікті талап ет» и назвали установленные нарушения в сфере дорожного строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель областного филиала общественного объединения «Әділдік жолы» Айнагуль Нурахметова отметила, что акцент сделали на проблемах автодорожной отрасли с выявлением коррупционных рисков при строительстве, ремонте и содержании магистралей. Обнаруженные нарушения объединили в несколько групп.

Первая - качество материалов и соблюдение технологий на всех этапах строительства дороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги районного значения - подъезд к селу Асаново, на который выделили в 2019-2020-х гг. более 800 млн тенге, не выдержал даже двухлетнего гарантийного срока и уже требует дополнительных вложений. При этом он не используется интенсивно большегрузным автотранспортом из-за отсутствия крупных промышленных объектов в самом населенном пункте. Восстановительные работы на участке не проводятся. Срок гарантии заканчивается в октябре 2022 года», - проинформировала А.Нурахметова.

Вторая группа нарушений связана с эффективностью управления. По словам А.Нурахметовой, сейчас организаторами и заказчиками закупок по ремонту дорог выступают госучреждения, в штате которых нет специалистов, обладающих знаниями в автодорожной отрасли. В качестве примера она привела ситуацию в селе Лебяжье, когда победителем стал предприниматель, основным видом деятельности которого является «розничная торговля в неспециализированных магазинах», а дополнительным – «техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Опыта в строительстве и ремонте дорог у него нет, но это не помешало выиграть конкурс. А.Нурахметова добавила, что через год на улице в селе Лебяжье видны только остатки ремонта в виде одиночных фрагментов щебня.

«Отрицательно влияют на развитие автодорожной отрасли неоднократные корректировки сроков сдачи объектов, что на фоне постоянно растущей инфляции влечет за собой удорожание проектов. Четыре раза без указания причин продлевался договор, заключенный между отделом архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мамлютского района и ТОО «Айя – Сервис» на средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Кызыласкер-Раздольное 17 км». Значительные нарекания возникли и к дороге «Бостандык-Киевское» Акжарского района. Договор на проведение работ заключили в начале декабря прошлого года. На сегодняшний день отремонтировано семь из 57 км, срок договора продлевался четыре раза», - сообщила А.Нурахметова.

Она добавила, что перечень названных нарушений не является исчерпывающим. Имеющиеся проблемы в автодорожной отрасли носят как отраслевой, так и межотраслевой характер и связаны с долгим сроком финансирования, отсутствием на достаточном уровне ответственности при контроле качества дорожно-строительных материалов, качества технологического надзора за ходом строительства, ремонта, системы контроля в период гарантийного срока эксплуатации и рядом других причин.