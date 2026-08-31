Отремонтированная дорога начала разрушаться спустя месяц в Туркестанской области

В Келесском районе Туркестанской области от жителей поступила жалоба на качество автомобильной дороги республиканского значения, передает корреспондент Kazinform.

На распространившейся в социальных сетях видеозаписи житель выразил обеспокоенность нынешним состоянием дороги, с момента укладки асфальта на которой прошел примерно один месяц.

По его словам, отдельные участки автомобильной дороги, проходящей со стороны села Абай в направлении Жетысая, не доезжая до населенного пункта Лесбек батыр и далее в сторону пункта пропуска «Яллама», не выдерживают никакой критики.

— С момента укладки асфальта на этой дороге прошло всего около одного месяца. Однако уже сейчас на некоторых участках дорога начала разрушаться, появились ямы. В некоторых местах автомобили, движущиеся во встречном направлении, вынуждены объезжать участки дороги с ямами. По этой дороге проходит транспорт в направлениях Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Ирана. Дефекты на дороге создают трудности для водителей, — сказал житель.

В связи с данной ситуацией Туркестанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» дал комментарий.

Согласно информации филиала, в период с 2023 по 2025 год на отдельных участках автомобильной дороги республиканского значения А-15 «Джизак — Гагарин — Жетысай — Киров — Сарыагаш — Жибек жолы», расположенных между 74 и 220 км, был проведен средний ремонт. Общая протяженность отремонтированных участков составила 47,8 км.

Ремонтные работы выполнило ТОО «АлемТрансЖол». Технический надзор за качеством выполненных работ осуществляло ТОО «Amanat Expert KZ». В настоящее время отремонтированные участки дороги находятся на гарантийном сроке.

По информации «КазАвтоЖол», 25 августа 2026 года сотрудники филиала во время проверки дороги обнаружили на отдельных участках дефекты асфальтобетонного покрытия в виде смещений. В связи с этим подрядчику — ТОО «АлемТрансЖол» — было поручено в срочном порядке устранить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств и обеспечить безопасность дорожного движения.

При этом последний ремонт на участке, ставшем причиной жалоб жителей, был проведен 28 июня 2026 года.

— В социальных сетях распространилась информация о смещении асфальтобетонного покрытия на участке дороги между 149 и 151 км. В настоящее время Туркестанский областной филиал «КазАвтоЖол» совместно с подрядной организацией проводит работы по устранению выявленных дефектов. Подрядчику поручено в кратчайшие сроки провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных участках с соблюдением нормативных и технических требований, — говорится в официальном ответе.

Работы по устранению дефектов проводятся за счет средств подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. После завершения работ будет проведена повторная проверка их качества.