Отравление в Мангистау: родители детей требуют ужесточить наказание предпринимателю
Родители школьников, которые отравились в школьной столовой в селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области, недовольны решением суда, передает корреспондент агентства Kazinform.
По их словам, наказание, вынесенное предпринимателю, слишком мягкое. Более того, некоторые пострадавшие до сих пор не получили компенсацию.
Напомним, в апреле этого года Мунайлинский районный суд приговорил предпринимательницу Даметкен Шакенову, ответственную за питание в школьной столовой, к одному году лишения свободы. Кроме того, она была обязана возместить материальный ущерб 22 родителям в размере от 50 до 200 тысяч тенге.
Однако некоторые родители не согласны с этим решением. Они считают, что компенсация должна быть выплачена всем пострадавшим, так как отравились 460 детей. Также, по их мнению, предприниматель должна лишиться лицензии.
— После отравления моя дочь до сих пор болеет. У неё появилась повышенная чувствительность к запахам. Мы недовольны приговором. Один год — это слишком мягкое наказание. Все родители должны получить компенсацию в равном объёме, — заявила одна из родительниц Бакыт Османова.
Напомним, массовое пищевое отравление школьников произошло в сентябре прошлого года в селе Бесшокы Мунайлинского района. Пострадали 460 детей, многие из них были госпитализированы. Проверка выявила грубые нарушения санитарных норм в школьной столовой.