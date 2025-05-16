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    17:53, 16 Май 2025 | GMT +5

    Отравление в Мангистау: родители детей требуют ужесточить наказание предпринимателю

    Родители школьников, которые отравились в школьной столовой в селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области, недовольны решением суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: Адилет Беремкулов/Kazinform

    По их словам, наказание, вынесенное предпринимателю, слишком мягкое. Более того, некоторые пострадавшие до сих пор не получили компенсацию.

    Напомним, в апреле этого года Мунайлинский районный суд приговорил предпринимательницу Даметкен Шакенову, ответственную за питание в школьной столовой, к одному году лишения свободы. Кроме того, она была обязана возместить материальный ущерб 22 родителям в размере от 50 до 200 тысяч тенге.

    Однако некоторые родители не согласны с этим решением. Они считают, что компенсация должна быть выплачена всем пострадавшим, так как отравились 460 детей. Также, по их мнению, предприниматель должна лишиться лицензии.

    — После отравления моя дочь до сих пор болеет. У неё появилась повышенная чувствительность к запахам. Мы недовольны приговором. Один год — это слишком мягкое наказание. Все родители должны получить компенсацию в равном объёме, — заявила одна из родительниц Бакыт Османова.

    Напомним, массовое пищевое отравление школьников произошло в сентябре прошлого года в селе Бесшокы Мунайлинского района. Пострадали 460 детей, многие из них были госпитализированы. Проверка выявила грубые нарушения санитарных норм в школьной столовой.

    Теги:
    Отравление Регионы Казахстана Дети Питание школа Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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