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Отравившийся средством от клопов мужчина скончался в Алматы
13 Декабря 2019 18:26
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы скончался 32-летний мужчина, который вместе с матерью отравились после обработки квартиры средством от клопов. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мужчина умер накануне вечером, 12 декабря, от остановки сердца. Все это время он находился в городской больнице скорой неотложной помощи, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и скончался, не приходя в сознание. Врачи сделали все реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось», - проинформировали в управлении.
Напомним, женщина и ее сын попали в реанимацию в тяжелом состоянии 1 декабря после обработки квартиры средством от насекомых, купленным на рынке.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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