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вчера 22:40
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вчера 22:24
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вчера 20:04
Отравившаяся средством от клопов женщина скончалась в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы скончалась 67-летняя женщина, которая вместе с сыном отравилась после обработки квартиры средством от клопов. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера не приходя в сознание скончалась пациентка 1952 г.р, доставленная в больницу скорой неотложной помощи с отравлением средством для выведения насекомых. Все это время она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, в коме. Смерть наступила от остановки сердца. Врачами были проведены все реанимационные мероприятия, однако безуспешно», - сообщили в управлении.
Напомним, что 1 декабря текущего года пациенты 1952 г. р и 1987 г.р. были доставлены в городскую больницу скорой неотложной помощи в тяжелом состоянии, с интоксикацией, с жалобами на головные боли, головокружение, слабость в конечностях, тошноту, двоение в глазах, повышение давления, общую слабость, с развитием церебральной и дыхательной недостаточности.
При осмотре были проведены все лабораторные и инструментальные исследования, сделано МРТ, проведена консультация с мультидисциплинарной бригадой. Был выставлен диагноз: «Ингаляционное отравление тяжёлой степени тяжести средством для выведения насекомых».
Незамедлительно они были госпитализированы в реанимационное отделение, где их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщалось ранее, 12 декабря, не приходя в сознание, умер пациент 1987 г.р. от остановки сердца. Он также был ранее подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и скончался, не приходя в сознание. Необходимая медицинская помощь врачами была оказана в полном объёме, тем не менее спасти его также не удалось.фото: heaclub.ru
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