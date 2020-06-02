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Отравились газом в канализации: сотрудники «Алматы Су» в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ

2 Июня 2020 11:15
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Отравились газом в канализации: сотрудники «Алматы Су» в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние сотрудников «Алматы Су», отравившихся газовыми парами в канализационной системе, прокомментировали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья.

1 июня двух мужчин без сознания из канализационного люка вытащил оператор ЦОНа Наурызбайского района Ержан Абдразаков. Он увидел их по дороге на работу и бросился спасать. Вместе с ним был также другой прохожий.

В ГКП «Алматы Су» сообщили, что 1 июня контролеры службы сбыта проводили проверку приборов учета холодной воды ряда коммерческих учреждений. По невыясненным обстоятельствам по ошибке, ими были открыты колодцы канализационной системы, двое сотрудников отравились газовыми парами, в настоящее время находятся в медучреждении. Ведется выяснение обстоятельств случившегося.

Также отмечается, контролеры занимаются только съемом показаний счетчиков, и не должны открывать канализационные люки, а тем более спускаться в канализационные колодцы.

В управлении общественного здоровья заявили, что двое мужчин были доставлены в городскую клиническую больницу №7 каретой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, без сознания.

«При поступлении в реанимационном зале приемного отделения осмотрены реаниматологом, травматологами и нейрохирургами. Проведены все клинико-диагностические мероприятия. Выставлен диагноз: Ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия с поражением центральной нервной системы. Состояние обоих пострадавших расценивается как крайне тяжелое, кома. Госпитализированы в отделение реанимации, на ИВЛ. На утро состояние пациентов остается тяжелым, на продленном ИВЛ», - отметили в управлении.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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