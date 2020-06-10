Отравились газом в канализации: одного сотрудника «Алматы су» выписали из больницы, второй пришел в сознание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из отравившихся газовыми парами в канализационной системе сотрудников «Алматы Су» выписан из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25-летнего сотрудника выписали 8 июня из городской клинической больницы №7. Мужчину встретил оператор ЦОНа Наурызбайского района Ержан Абдразаков, который вытащил его из колодца.

В пресс-службе филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» отметили, что он все время посещал двух пострадавших и узнавал их состояние.

«Я как будто заново родился. Если бы в этот момент не оказался Ержан ага, возможно бы и мы не остались в живых. Это смелый поступок. Спасибо всем, кто помог нам», - сказал сотрудник «Алматы су» Нуржан.

Второй пострадавший Аскар Кайназаров все еще находится в больнице. Он пришел в сознание, разговаривает. Но еще будет находиться под наблюдением врачей. Сотрудника ЦОНа Ержана к нему в палату не пускают, но он намерен периодически посещать и узнавать его состояние через его брата.

«Желаю им скорейшего выздоровления. Я очень обрадовался, когда выписали Нуржана из больницы. Я был вместе с его родственниками, коллегами, родными. Теперь надеюсь, что и Аскара в скором времени выпишут, и мы будем все также радоваться его выздоровлению. Все мы молимся за него», - добавил Ержан Абдразаков.

Отметим, 1 июня двух мужчин без сознания из канализационного люка вытащил оператор ЦОНа Наурызбайского района Ержан Абдразаков. Вместе с ним был также другой прохожий.

Пострадавшие были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Состояние обоих пострадавших расценивалось как крайне тяжелое, кома. Были госпитализированы в отделение реанимации, на ИВЛ.