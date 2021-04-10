Отработка в селах: ввести мониторинг на все три года предлагают в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о введении системы раннего трудоустройства, включающей стажировку студентов на предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого в вузах вводится практика оперативного изменения модулей обучения в целях обеспечения бизнеса кадрами владеющих знаниями и практическими навыками их применения. Модули обучения будут согласовываться с бизнес-объединениями. Предлагается разработать механизм взаимодействия областных, районных управлений сельского хозяйства, акиматов сельских округов, крупных СХТП, КХ, ФХ и вузов по вопросам трудоустройства студентов. Ввести мониторинг трудоустройства все три года во время отработки после завершения обучения в вузе», - сказал Сапархан Омаров в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, планируется проработать механизм поддержки молодежных инициатив сельской молодежи через обучение основам предпринимательства и последующая методическая поддержка при подаче бизнес-проектов на грантовое финансирование стартапов.

«Будет осуществлен переход на ориентированный подход в подготовке кадров, включающий знание цифровых технологий, практические навыки и навыки критического мышления, основы предпринимательства. Вышеуказанные предложения включены в концепцию нового Национального проекта по развитию АПК на 2022-2026 годы», - заключил министр.