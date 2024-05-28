Отпуск педагогов в Казахстане: кому предоставят дополнительный отдых 

Продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска составляет 56 календарных дней для всех педагогов. Им предоставляются два вида оплачиваемых ежегодных трудовых отпуска: основной и дополнительный, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Дополнительные отпуска предусмотрены для педагогов, проживающих в зонах экологического бедствия и на территориях радиационного риска. Их длительность варьируется: в зоне экологического бедствия – от 7 до 12 дней, на территориях радиационного риска – от 5 до 12 дней.

Праздничные дни, выпавшие на время отпуска, не входят в отпуск. При предоставлении отпуска учитывается фактически проработанное время.

- При предоставлении отпуска выплачивается пособие для оздоровления в размере должностного оклада. Исчисление размера пособия на оздоровление педагогам производится исходя из должностного оклада педагога с учетом их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска без учета доплат и надбавок, - рассказала руководитель управления методологии оплаты труда департамента бюджетного планирования Гульайм Токпанова.

Выполнение педагогом дополнительной работы, либо обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от своей основной работы является совмещением должностей, за которую педагогу производится доплата. В данном случае пособие для оздоровления педагогу выплачивается только по основной должности.

Если педагог выполняет дополнительную работу по совместительству в свободное от основной работы время на условиях отдельного трудового договора пособие для оздоровления должно выплачиваться как по основной работе, так и по совместительству отдельно.

Как сообщалось ранее, систему поощрения и стимулирования труда педагогов утвердили в РК.