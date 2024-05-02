Систему поощрения и стимулирования труда педагогов утвердили в РК

Министерство просвещения РК утвердило отраслевую систему поощрения и стимулирования труда педагогов, работников сферы образования за образцовое исполнение служебных обязанностей, творческую активность и значительные достижения в трудовой деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

В приказе министра просвещение отмечается, что система поощрения состоит из следующих видов:

«Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Алғысы»; Почетный диплом «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту iсiнiң үздiгi»; Почетный диплом «Орта білім беру iсiнiң үздiгi»; Почетный диплом «Арнайы білім беру ісінің үздігі»; Почетный диплом «Қосымша білім беру ісінің үздігі»; Почетный диплом «Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi»; Почетный диплом «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері»; «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы.

Приказом устанавливается следующая последовательность поощрений:

«Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Алғысы»; одно из следующих поощрений: почетный диплом «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту iсiнiң үздiгi», почетный диплом «Орта білім беру iсiнiң үздiгi», почетный диплом «Арнайы білім беру ісінің үздігі», почетный диплом «Қосымша білім беру ісінің үздігі», почетный диплом «Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi», почетный диплом «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері», «Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы».

В документе указано, что согласно последовательности видов поощрений, лица не представляются к следующему виду поощрения без наличия предыдущего вида поощрения.

Представление лиц к поощрению производится не ранее 3 лет после предыдущего поощрения. На одно лицо вносится одно представление на поощрение.

Также отмечается, что представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования национального праздника «День Республики», профессионального праздника «День учителя», праздничной даты «День знаний», юбилейных дат и за заслуги в сфере образования.

Устанавливаются следующие обозначения праздников:

День знаний - 1;

День учителя - 2;

День Республики - 3;

юбилейная дата - 4;

за заслуги - 5;

Приказ министра вводится в действие с 11 мая 2024 года.