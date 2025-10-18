От преподавателя до машиностроителя: путь женщины, которая не побоялась станка

В шумном цехе «Құрылысмет» — дочернего предприятия компании Qarmet — раздается ритм работающих станков. Между рядами оборудования идет молодая женщина в спецодежде, сосредоточенно проверяющая детали. Это Жулдыз Капыш, контролер станочных и слесарных работ. Ее рабочий день — это металл, измерения и внимание к каждой мелочи, от которой зависит качество шахтного оборудования.

Фото: Qarmet

Когда-то Жулдыз преподавала в колледже. Ее жизнь проходила между классами и тетрадями студентов, пока однажды она не решила попробовать себя в совершенно ином мире — мире производства.

— Поначалу, конечно, было страшновато, — вспоминает она. — Все новое, шумное, непонятное. Но я сказала себе: «Попробуй!», и шагнула навстречу. Главное — не бояться и работать с душой. Тогда никакая работа не покажется тяжелой.

Сегодня за плечами Жулдыз почти пять лет опыта в машиностроении. Ее задача — контролировать качество готовой продукции и следить за технологическим процессом. Она — финальный рубеж, через который не проходит ни одна деталь без проверки.

Фото: Qarmet

— От моей внимательности зависит, как долго прослужит оборудование в шахтах, — объясняет она. — Поэтому стараюсь быть предельно точной в каждой проверке.

Машиностроение по-прежнему считается «мужской» профессией, где нужны физическая сила и техническая смелость. Но Жулдыз уверенно чувствует себя в этом ритме. Коллеги относятся к ней с уважением и поддержкой.

Фото: Qarmet

— То, что хрупкая девушка уверенно работает в такой сложной отрасли, вызывает только восхищение, — отмечает заместитель директора ТОО «Құрылысмет» Виталий Колесников. — Она быстро стала одним из сильнейших специалистов. Таких сотрудников мы стараемся поддерживать и развивать.

Жулдыз не только профессионал, но и мать двоих детей. Родители ее — педагоги, и она первая в семье, кто выбрал производственную профессию.

— Мне важно, чтобы дети видели: женщина может быть сильной и самостоятельной. Главное — верить в себя и любить свое дело, — говорит она.

На предприятии «Құрылысмет» сегодня трудится более 1500 человек — токари, сварщики, фрезеровщики, инженеры и мастера. Компания производит оборудование и комплектующие для шахт Угольного департамента и реализует совместные проекты с Стальным департаментом Qarmet. Около 90% выпускаемой продукции направляется на обеспечение угольных предприятий.

В этих цехах создаются детали, от которых зависит бесперебойная работа целых шахт. И в каждом винте, каждой отшлифованной поверхности есть доля труда таких, как Жулдыз Капыш — тех, кто не боится брать на себя ответственность и менять привычные представления о профессиях.



— Важно просто верить в себя, — улыбается она. — Любая работа дается легко, если ты ее любишь.

Жулдыз стала символом новых возможностей для женщин в промышленности. Она доказала: место у станка — не вопрос силы, а вопрос характера.