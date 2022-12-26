Отопление временно отключат в нескольких домах Экибастуза

26 Декабря 2022, 22:32

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Отключение планируется провести для замены участка тепловой сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации городского акимата, 27 декабря с 9.00 до 15.00 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.

Теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по ул. Молдагуловой, 22, 24/б, 26, Инженерный проезд, 11, 13, 3/1, 4, а также у юридических лиц по адресам: ул. Момышулы, 23, 29, Молдагуловой, 22.