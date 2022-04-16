Отопление в столице отключат с 18 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Нур-Султане отключат отопление с 18 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Согласно пункту 42 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона города» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Нур-Султана об окончании отопительного сезона.

Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля. За исключением социальных объектов.