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    12:01, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Отопление в столице отключат с 18 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Нур-Султане отключат отопление с 18 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Согласно пункту 42 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона города» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Нур-Султана об окончании отопительного сезона.

    Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля. За исключением социальных объектов.


    Теги:
    Погода Отопительный сезон Другие государственные органы Астана Акимат Главная Общество
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