Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Отопление в Алматы начнут отключать с 20 апреля

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Апреля 2023, 18:34
Отопление в Алматы начнут отключать с 20 апреля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматом Алматы принято решение завершить отопительный сезон с 20 апреля в связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха +8 градусов и выше в течение пяти календарных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отключение потребителей от теплоснабжения осуществляется в следующей очередности:

1) административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;

2) жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);

3) социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

ТОО «Алматинские тепловые сети» производит отключение на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, между тепловыми установками абонента и ТОО «АлТС», за границей эксплуатационной ответственности. Управляющая компания потребителя (ПКСК/ОСИ), а при ее отсутствии организация, выполняющая данные услуги, производит отключение теплоснабжения на тепловом пункте абонента.

«В соответствии с Правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу до начала следующего отопительного сезона», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Алматы   ЖКХ   Отопительный сезон  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК