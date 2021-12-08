+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отопление и горячую воду отключили в ряде домов Алматы

8 Декабря 2021 15:39
Поделиться:
Отопление и горячую воду отключили в ряде домов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би-Карасай Батыра-Кунаева-Достык, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме
Теплотрассу прорвало в Алматы: ликвидированы последствия аварии
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы Ряд частных домов отключат от питьевой воды в Алматы Сколько жилых домов подлежат переходу на ОСИ в Нур-Султане

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что эти меры приняты, чтобы устранить повреждения на трубопроводе диаметром 300 мм.

«На данный момент аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведутся работы по устранению повреждения. Планируемый срок устранения до 20:00 часов сегодня. Просим горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

В компании в случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по круглосуточному номеру: +7 727 378 06 65 или по номеру +7 727 341 07 77, принимающему звонки с 08:00 до 18:00 часов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ЖКХ  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Теплотрассу прорвало в Алматы: ликвидированы последствия аварии
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
Ряд частных домов отключат от питьевой воды в Алматы
Сколько жилых домов подлежат переходу на ОСИ в Нур-Султане
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Читайте также
Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Электросети очень изношены - аким Алматы
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив