Отопление и горячую воду отключили в ряде домов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би-Карасай Батыра-Кунаева-Достык, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что эти меры приняты, чтобы устранить повреждения на трубопроводе диаметром 300 мм.

«На данный момент аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведутся работы по устранению повреждения. Планируемый срок устранения до 20:00 часов сегодня. Просим горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

В компании в случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по круглосуточному номеру: +7 727 378 06 65 или по номеру +7 727 341 07 77, принимающему звонки с 08:00 до 18:00 часов.