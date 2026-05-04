Отопительный сезон в Казахстане прошел без сбоев: что уже делают к следующей зиме

Отопительный сезон 2025–2026 годов в Казахстане завершился стабильно — без крупных технологических нарушений. На совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра обсудили итоги прошедшей зимы и подготовку к следующему отопительному периоду, передает агентство Кazinform со ссылкой на Правительство РК.

На заседании представили информацию о прохождении осенне-зимнего периода, ремонтной кампании и мерах по решению проблемных вопросов.

В Правительстве отметили, что благодаря системной работе отопительный сезон прошел в штатном режиме. Крупных сбоев на объектах жизнеобеспечения не зафиксировано, потребители были полностью обеспечены тепловой и электрической энергией.

В 2025 году на электростанциях провели ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. В электросетях отремонтировали 17 тыс. км линий и 420 подстанций. Также реконструировали и заменили 323 км тепловых сетей.

Подготовка к следующей зиме уже началась. В этом году отремонтируют девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину. На сегодня завершены работы на одном котле и одной турбине.

По итогам совещания Роман Скляр поручил Министерству энергетики РК и региональным управлениям держать на постоянном контроле подготовку энергетических объектов к зиме и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Ранее сообщалось, что подготовку к отопительному сезону переведут в цифровой формат.