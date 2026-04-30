Более 25 млрд тенге выделят на улучшение качества тепловых сетей в Карагандинской области

Сфера энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Карагандинской области переживает этап масштабной трансформации. В рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов в регионе планируется реализовать десятки проектов, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис нацпроекта МЭКС.

О том, какие изменения произойдут в ближайшие годы и как они отразятся на потребителях, рассказала главный специалист отдела энергетики и газификации управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Асем Алдабергенова.

— С 2026 года в нашей области начинается реализация проектов по обновлению систем теплоснабжения и водоснабжения. На эти цели государством выделяются значительные средства. Так, на улучшение качества тепловых сетей в Карагандинской области будет направлено порядка 25 миллиардов тенге. В рамках трех крупных проектов планируется заменить около семи километров изношенных трубопроводов. Один из них предусматривает реконструкцию теплотрассы М3. Объем инвестиций составляет 16,9 миллиарда тенге. Это один из основных участков системы теплоснабжения города Караганды, от него зависит стабильность подачи тепла для сотен семей и предприятий, — сообщила она.

В городе Абай будет отремонтирована теплотрасса длиной 2,6 км. На финансирование работ выделено 4,9 млрд тенге. Модернизация также затронет город Шахтинск, здесь реконструируют теплосети по улице Молодежная. Стоимость проекта — 2,9 млрд тенге.

Для решения проблем с водоснабжением и канализацией в городе Сарань реализуются два больших проекта общей стоимостью три млрд тенге. Они включают строительство 17,7 км канализационных сетей и укладку 33,8 км водовода. Кроме того, здесь будут построены резервуар и насосная станция для обеспечения стабильного давления воды. На эти цели выделяется в общей сложности 3,1 млрд тенге.

По завершении всех работ случаи технических сбоев будут сведены до минимума, а жители города могут не переживать о своевременной и качественной подаче услуг ЖКХ.

Устаревшие электросети еще одна проблема, с которой сталкивается большинство регионов. В рамках нацпроекта МЭКС в регионе разворачивается целый комплекс работ. Предприятие «Қарағанды Жарық» с 2025 года поэтапно реализует сразу четыре пилотных проекта. Общий объем инвестиций по ним составляет 18,5 млрд тенге. В результате планируется реконструировать 58, 2 км электросетей и двух подстанций.

— Уже заключены договоры на оказание услуг, ведется закуп необходимых материалов. Строительно-монтажные работы начнутся в июне текущего года, а завершение проектов ожидается в 2027 году. Какие сюда входят проекты? Это реконструкция подстанции «Жосалы», ремонт линий электропередачи на участке «ГРЭС-2 — Карагайлы», протяженностью 39 километров. Также будет построена новая подстанция в микрорайоне РТИ города Абай и обновлено 19,2 километра электросетей на участке «Астаховка — Шокай». Примечательно, что на всех объектах будут использоваться материалы казахстанского содержания. Их доля варьируется от 68 до 88,9 процента в зависимости от сложности проекта. Кроме того, на электронной платформе закупок МЭКС размещено еще восемь заявок на сумму порядка 18 миллиардов тенге, предусматривающих модернизацию 143,5 километра электрических сетей в регионе. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения, — добавила Асем Алдабергенова.

Общая протяженность коммунальных сетей в регионе превышает 34 649 км. Из них:

теплоснабжение — 1 154 км, износ 60,3%;

водоснабжение — 4 895 км, износ 47,19%;

водоотведение — 1 713 км, износ 75,3%;

электроснабжение — 26 887 км, износ 68,3%.

Ситуация наблюдается достаточно серьезная. Поэтому главная задача национального проекта МЭКС заключается в постепенном снижении уровня изношенности сетей в каждом секторе. К 2029 году необходимо сократить износ инфраструктуры до 40%.

— Абсолютно точно во всех проектах приоритет отдается отечественным товаропроизводителям, это один из принципов МЭКС. Уже сегодня уровень казахстанского содержания в проектах в Караганде и Темиртау превышает 80%, и мы стараемся удерживать эту планку. Компании-заказчики заинтересованы в сотрудничестве с местными предприятиями и максимально используют их продукцию и услуги. Это не только поддержка бизнеса, но и вклад в развитие промышленности внутри страны, — отметила Асем Алдабергенова.

Она остановилась также на ходе реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».

— Смысл программы в том, что часть средств от тарифов направляется не просто на текущее содержание, а на обновление изношенной инфраструктуры. То есть деньги идут на конкретные проекты — замену сетей, модернизацию оборудования и повышение надежности систем. Так, в 2025 году на эти цели направлено около четырех миллиардов тенге, еще 2,1 миллиарда тенге предусмотрено на 2026 год.Средства предназначаются для замены внутриквартальных тепловых и электрических сетей, реконструкцию трубопроводов и насосных станций, продолжение строительства подстанции «Болашак». В итоге жители получат стабильное тепло, воду и электроэнергию, а также снижение риска аварий, особенно зимой, — говорит Асем Алдабергенова.

На вопрос какой эффект почувствуют жители региона от реализации нацпроекта МЭКС, она уверена, что в первую очередь, произойдет снижение аварийности и постепенное обновление изношенных сетей. Модернизация позволяет уменьшить потери ресурсов и обеспечить более стабильную подачу тепла, воды и электроэнергии. Уже сегодня благодаря системному обновлению уровень износа сетей ежегодно снижается в среднем на 1,5%.

Ранее сообщалось о том, что благодаря нацпроекту МЭКС стабильным теплоснабжением будут обеспечены 130 многоквартирных домов в Уральске.