Нацпроект МЭКС: стабильным теплоснабжением будут обеспечены 130 многоквартирных домов в Уральске

В Уральске 50 тысяч жителей будут обеспечены стабильным водоотведением после реконструкции канализационной насосной станции № 29, более 10 тысяч человек получат надежное теплоснабжение. Также планируется обновление 165 километров электрических сетей. Об этом сообщили в ходе пресс-тура для представителей СМИ, в рамках которого были продемонстрированы четыре ключевых проекта.

Одним из ключевых объектов является реконструкция канализационной насосной станции № 29 стоимостью 1,8 миллиарда тенге. После завершения проекта стабильным водоотведением будут обеспечены 50 тысяч жителей и 39 социальных объектов. Кроме того, появится возможность подключения новых абонентов. В настоящее время ведется строительство нового здания станции.

В областном центре также продолжается реконструкция одной из основных тепловых сетей города ТМ-7. В рамках проекта заменят почти 1,8 километра труб. Они эксплуатируются более 35 лет без капитального ремонта. Стоимость проекта составляет 2,6 миллиарда тенге. В результате стабильным теплоснабжением будут обеспечены 130 многоквартирных домов (10,1 тысячи жителей) и 24 социальных объекта.

В поселке Зачаганск завершена модернизация котельной «Саншкола» мощностью четыре мегаватта. Объект стоимостью 229,3 миллиона тенге уже обеспечил стабильную подачу тепла в прошедший отопительный сезон в две школы, отдел полиции и филиал АО «Казахтелеком».

Параллельно проект по реконструкции электрических сетей реализуется в шести районах области и 31 населенном пункте. В рамках отдельного проекта в Уральске планируется заменить 165 километров воздушных линий 0,4 кВ стоимостью 3,5 миллиарда тенге. Это позволит повысить надежность электроснабжения и снизить износ сетей на пять процентов по городу и на 1,13 процента по области.

В частности, в поселке Круглоозерное, где электрические сети эксплуатируются с 1962 года и не проходили капитального ремонта, планируется охватить около 700 абонентов, обеспечив их стабильным электроснабжением. До реконструкции на данном участке ежегодно фиксировалось порядка 25 отключений.

Стоит отметить, что в 2026 году в Западно-Казахстанской области в рамках Национального проекта МЭКС реализуются 10 проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе предусмотрена реконструкция 1113 километров электрических сетей и две подстанций. Общая стоимость проектов составляет 16,5 миллиарда тенге, из которых на текущий год предусмотрено финансирование в объеме 4,7 миллиарда тенге. Реализация проектов охватит город Уральск и 74 сельских населенных пункта.

В целом по региону в рамках проектов модернизации инженерной инфраструктуры предусмотрена реконструкция 509 километров электрических сетей, 12,4 километра тепловых сетей и 5,6 километра водопроводных сетей.

