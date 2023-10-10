Отопительный сезон только начался, а уже гибнут люди – Премьер-министр

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи наступлением отопительного сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Отопительный период только начался, но уже имеются факты гибели людей при пожарах, - сказал он во время заседания Правительства РК.

По его данным, с начала года количество возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а погибших на 10%. Зафиксирован рост пожаров в Абайской, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях.

Как уточнил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, в жилом секторе с начала года зарегистрировано более четырех тысяч пожаров. Погибли 203 человека, получили ожоги и отравления 193.

Алихан Смаилов добавил, что участились случаи взрывов газовых баллонов. В текущем году произошло 72 таких случая, где пострадали 119 человек и 17 погибли. Основными причинами стало нарушение требований безопасной эксплуатации и хранения баллонов.

Он отметил, что контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования возложен на акиматы. В регионах созданы газотехнические инспекции.

- Однако соответствующая работа ими до сих пор не организована. Не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования. В этой связи акиматам регионов необходимо провести работу по расширению полномочий газотехнических инспекций и их обеспечению. Министерству по чрезвычайным ситуациям следует принять меры по повышению уровня подготовки данных специалистов на базе Академии гражданской защиты, - поручил глава Кабмина.

Премьер подчеркнул, что в Казахстане не регламентирован порядок изъятия и утилизации бытовых газовых баллонов. До настоящего времени не решен вопрос создания их собственного производства. Поэтому министерствам промышленности и энергетики поручено принять соответствующие меры по решению данных проблемных вопросов.

- Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, обязательной проверки их срока службы, - сказал он.

Вместе с тем он поручил МЧС совместно с акиматами регионов взять на учет дома, в первую очередь, социально-уязвимых слоев населения, установить специальные датчики угарного газа, активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора и усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности.

Также, по его мнению, необходимо взять на особый контроль работу в отопительный период социальных объектов, которые не имеют центрального отопления, завершить работу по выносу котлов, смонтированных внутри общественных зданий и многоквартирных жилых домов.