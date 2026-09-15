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    Отопительный сезон стартовал в Павлодаре

    В соответствии с постановлением акимата в городе с 14 сентября стартовал отопительный сезон 2026-2027, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отопительный сезон
    Фото: freepik

    В АО «Павлодарэнерго» сообщили, с 14 сентября началось поэтапное обеспечение теплоснабжением социальных объектов и частного жилого сектора.

    — Далее с 28 сентября поэтапно будут обеспечены теплом многоэтажные жилые дома. Такой подход позволит провести гидравлическую наладку систем, постепенно прогреть инфраструктуру и избежать резкого увеличения нагрузки на теплосети при запуске отопления, — отметили в компании.

    Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Павлодарской области начнется с середины сентября.

    Отопительный сезон Регионы Казахстана Павлодар Тепловые сети Отопление Общество ЖКХ
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор