Отопительный сезон стартовал в Павлодаре

В соответствии с постановлением акимата в городе с 14 сентября стартовал отопительный сезон 2026-2027, передает корреспондент агентства Kazinform.

В АО «Павлодарэнерго» сообщили, с 14 сентября началось поэтапное обеспечение теплоснабжением социальных объектов и частного жилого сектора.

— Далее с 28 сентября поэтапно будут обеспечены теплом многоэтажные жилые дома. Такой подход позволит провести гидравлическую наладку систем, постепенно прогреть инфраструктуру и избежать резкого увеличения нагрузки на теплосети при запуске отопления, — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Павлодарской области начнется с середины сентября.