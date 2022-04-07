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Отопительный сезон завершился в Талдыкоргане

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Апреля 2022, 15:05
Отопительный сезон завершился в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане с 00:00 часов 7 апреля завершен отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с установившейся среднесуточной температурой более +10 градусов и выше, которую зафиксировала гидрометеорологическая служба в течение пяти последних календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды, акимом города Талдыкорган принято распоряжение согласно правилу подготовки и проведения отопительного сезона завершить отопительный сезон 7 апреля, 00:00 часов», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Отметим, также отопительный сезон также завершен в Алматы и Таразе .

Ранее синоптики дали консультативный прогноз погоды на апрель в Алматы. По их данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается +11 градусов.

Алматинская область   Регионы Казахстана   Погода   Отопительный сезон  
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