РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:51, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Отопительный сезон завершен в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отопительный сезон в Алматы завершится 5 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «В связи с установившейся в Алматы среднесуточной температуры воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды, акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2021-2022 годов 5 апреля 2022 года», - сообщили в пресс-службе акимата мегаполиса.

    Ранее синоптики дали консультативный прогноз погоды на апрель в Алматы. По их данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается +11 градусов.


    Теги:
    Отопительный сезон Другие государственные органы Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!