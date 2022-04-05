Отопительный сезон завершен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отопительный сезон в Алматы завершится 5 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В связи с установившейся в Алматы среднесуточной температуры воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды, акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2021-2022 годов 5 апреля 2022 года», - сообщили в пресс-службе акимата мегаполиса.

Ранее синоптики дали консультативный прогноз погоды на апрель в Алматы. По их данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается +11 градусов.