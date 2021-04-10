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    14:58, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Отопительный сезон завершается в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Все городские котельные Алматы завершают отопительный сезон без единой аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

    Текущий отопительный сезон в Алматы все 83 городские котельные, обеспечивающие теплом более 1/3 населения семи районов крупнейшего мегаполиса страны, продолжают проводить в безаварийном штатном режиме. По последним данным мониторинга, никаких технологических нарушений в работе оборудования источников тепловой энергии не было. Это позволило без каких-либо перебоев обеспечить ее подачу потребителям.

    В течение прошедших осени, зимы и первого месяца весны от ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», в чьем управлении находятся котельные города, горожане получили 2 млн гигакалорий тепловой энергии. Для подготовки такого ее объема понадобилось использовать 267,5 млн кубометров природного газа, 56,6 млн киловатт-часов электроэнергии и 5,3 млн кубометров холодной воды.

    С начала отопсезона по сегодняшний день котельные Алматы, основным топливом которых является природный газ, ни разу не использовали аварийное – мазут. Это позволило, несмотря на порой сложные метеоусловия, соблюсти все экологические нормы по выбросам, избежав загрязнения воздушного бассейна южного мегаполиса вредными веществами.

    На сегодняшний день 35% жилых и нежилых зданий Алматы обеспечиваются теплом и горячей водой от 83 котельных общей установленной мощностью 1 704 Гкал/ч. В их числе 9 крупных мощностью от 33 до 502 Гкал/ч и 74 малых мощностью от 0,11 Гкал/ч до 33 Гкал/ч.


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