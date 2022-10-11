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    18:04, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится комплекс мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2022-2023. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил главный инженер компании «Алматинские тепловые сети» Данияр Казымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что к предстоящему отопительному сезону с апреля проводятся работы по гидравлической опрессовке всех тепловых сетей, текущий ремонт оборудования тепловых сетей и насосных станций, ремонт оборудования центрального теплового пункта и павильонов.

    «На сегодняшний день гидравлические испытания по подающему и обратному водопроводу проведены на 100 %, также в полном объеме проведен ремонт на участках, где были выявлены повреждения. В период гидравлических испытаний зарегистрировано 489 повреждений, что на 99 повреждений меньше, чем в период испытаний 2021 года», - сказал он.

    Ремонтные работы проводятся также на тех участках тепломагистралей, где в отопительный период были крупные порывы и требуется внеплановая замена. В целом на тепловых сетях в этом году было заменено 9 км сетей. Это связано с тем, что срок эксплуатации данных сетей уже вышел – более 25 лет. По словам спикера, изношенность тепловых сетей по Алматы на сегодня составляет порядка 60 % – это 811,5 км.

    Данияр Казымбетов также ответил на вопрос, подключат ли отопление в городе к 15 октября.

    «Чтобы включить отопление, в городе среднесуточная температура воздуха должна быть 8 градусов тепла и ниже в течение пяти суток. Отопительный сезон начнется по решению акимата. Сейчас у нас в городе тепло, +8 градусов еще нет», - заметил спикер.

    Ранее в Минэнерго сообщили, что в большинстве регионов страны отопительный сезон начат и проходит в штатном режиме, в южных регионах планируется начать с 10-15 октября.

    «На сегодняшний день в Алматы все тепловые сети готовы к новому отопительному сезону. Важно отметить, что тепловые сети поставляют теплоснабжение до дома. Что касается самого дома, тут нужно понимать, что жильцам совместно с КСК или ОСИ необходимо также проводить подготовку: это промывка, ремонт и опрессовка системы отопления, утепление самого дома, крыши, подвала, окон, дверей и т.д.», - добавил спикер.


    Теги:
    Общество Алматы Другие государственные органы Отопительный сезон
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