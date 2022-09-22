22 Сентября 2022, 15:37

Отопительный сезон начнется 24 сентября в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев подписал постановление о начале отопительного сезона в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети градоначальник сообщил , подключение к теплу запланировали на 24 сентября.

«В первую очередь подключат социально-значимые объекты (школы, детские сады, больницы, поликлиники и т.д.). Следом за общественными объектами отопление появится в квартирах горожан. Подача тепла производится в соответствии с наружным воздухом для обеспечения комфортных условий населению Петропавловска. Контроль за исполнением возложил на заместителя акима города, курирующего сферу», - написал Р. Анбаев.

Ранее сообщалось , что начало отопительного сезона с 20 сентября перенесли на поздние даты из-за жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается дождь и уже в понедельник, 26-го сентября, столбик термометра опустится ниже +10 градусов.