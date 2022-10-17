17 Октября 2022, 12:28

Отопительный сезон начался в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Алматы Ерболата Досаева новый отопительный сезон 2022-2023 годов в городе начался 17 октября исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности: детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения; жилые здания, общежития, гостиницы; административные здания, учебные заведения, театры; прочие здания.

«Все работы по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону проведены согласно графику. ТОО «Алматинские тепловые сети» обеспечит подачу тепла до потребителя. Вместе с тем начался процесс обеспечения теплом многоквартирных жилых домов. Тепловые сети обеспечивают подачу тепловой энергии до границы балансового разграничения (до входа в дом). Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями», - отметили в управлении энергетики и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме.