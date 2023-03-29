Отныне партии будут идти в фарватере политических процессов - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны. Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в Мажилисе были представлены интересы различных социальных групп», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Он также отметил, что впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий.

«Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции», - отметил Президент.

Также по словам Касым-Жомарта Токаева, граждане воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности.

Ранее Глава государства открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.