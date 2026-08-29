От новых школ до старых автобусов: с чем ВКО входит в новый учебный год

Три новые школы, современные кабинеты и ни одной трехсменки — так Восточно-Казахстанская область подходит к 1 сентября. Однако на фоне обновлений остаются 68 устаревших автобусов, проблемы у школьных дорог и 2392 нарушения пожарной безопасности, передает корреспондент Kazinform.

Через несколько дней за парты на востоке страны сядут больше 100 тысяч детей, почти десять тысяч из них — впервые. И если раньше готовность школы к 1 сентября ассоциировалась прежде всего с ремонтом, учебниками и учителями, то сегодня список гораздо длиннее. Ребенка нужно довезти из отдаленного села, накормить, обеспечить ему безопасную дорогу до школы, работающие камеры и пожарную сигнализацию. А еще — современный кабинет, быстрый интернет. И уже с этого года — знакомство с искусственным интеллектом. На бумаге большинство этих вопросов к концу августа закрыты. Но если посмотреть на подготовку чуть внимательнее, картина получается не такой однозначной.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Новых школ становится больше, но строят их прежде всего в селах

В Восточном Казахстане сегодня нет ни аварийных, ни трехсменных школ. Для региона с большой территорией и множеством маленьких сел — это важный показатель. Но отсутствие трехсменки еще не означает, что школьная инфраструктура больше не требует расширения.

Уже в сентябре двери должны открыть сразу три новые школы. Две небольшие построили в селах. На 150 мест — в райцентре Самарского района, еще на 50 — в Кайнарлы в Маркаколе. Обе появились по механизму оффтейк-контрактов. Самый крупный объект же появился в Риддере — школу на 600 мест за собственные средства построил «Казцинк». Для второго по величине города на востоке страны этот объект особенно важен. В городе долгое время оставалась нерешенной проблема здания казахской гимназии, а новая школа позволит заметно изменить ситуацию с ученическими местами.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— В области работают 347 государственных и семь частных учреждений образования. В новом учебном году в них будут учиться больше 100 тысяч детей, а педагогический состав насчитывает почти 11,6 тысячи человек. В первый класс ожидаем 9728 учеников. Сегодня у нас нет проблемных, аварийных даний, нет и трехсменных школ. Но строительство продолжается там, где необходимо создавать дополнительные места и современные условия для детей. Особенно это важно для сельских территорий, — рассказал руководитель управления образования ВКО Куат Окасов.

На этом строительство не заканчивается. Еще четыре небольшие школы возводят в селах Улкен Каратал и Саржыра в Зайсане, в Тоскаине в Маркаколе, и Кыстау-Курчум — в Курчумском районе. Общая их вместимость — на 350 учеников. И эта цифра сама по себе хорошо показывает специфику региона. Здесь речь зачастую идет не о гигантских школах на несколько тысяч мест, а о небольших зданиях на 50-150 детей, без которых сельским школьникам пришлось бы учиться в старых стенах или ежедневно ездить в соседние населенные пункты. Параллельно в области проводили массовые ремонты.

Два миллиарда на ремонт

Большую часть летних ремонтов к сегодняшнему дню закончили. Но не все. В этом году в 48 учебных заведениях реализуют 49 проектов общей стоимостью около 2 млрд теңге. Причем речь идет не только о школах. В список вошли детские сады, колледжи, организации дополнительного образования и областные учреждения. Основная часть ремонтов уже завершена — готовы 36 объектов.

— На оставшихся 12 объектах работы завершают в соответствии с договорными обязательствами и утвержденными графиками, то есть до 1 сентября. Это текущие ремонты. При этом у нас есть два объекта, где проходит капитальный ремонт почти на миллиард теңге. И вот один из них — школа № 14 в Риддере, останется единственной, где работы придется вести еще весь сентябрь. Это связано, прежде всего, со сложностями в финансировании проекта. Все ремонты сейчас находятся на постоянном контроле, потому что речь идет не просто о том, чтобы закончить строительные работы, а о том, чтобы дети начали учебный год в нормальных условиях, — отметил заместитель руководителя управления образования ВКО Жангазы Алипбаев.

Но обновляют не только здания. В 25 школах должны появиться 35 новых кабинетов химии, физики, биологии, STEM и робототехники. На них потратили больше 427 млн теңге. Большинство уже установлено, последние девять должны приехать буквально перед началом занятий.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

И здесь подготовка к школе уже выглядит совсем иначе, чем привычные летние ремонты. Покрасить стены недостаточно — вопрос теперь в том, что ребенок увидит за дверью обновленного кабинета. Правда, и современное оборудование — лишь одна сторона школьной среды. Не менее важно, насколько безопасно ребенок проведет весь учебный день. И если с оснащением кабинетов результат можно оценить достаточно просто — поставили оборудование или нет, — то с безопасностью все сложнее. Здесь недостаточно установить камеру или тревожную кнопку. Они должны сработать именно тогда, когда понадобятся.

Камера на стене еще не означает безопасность

Формально с видеонаблюдением в школах ВКО все выглядит почти идеально — им оснащены все образовательные учреждения. Сотни объектов подключены к Центрам оперативного управления, установлены тревожные кнопки, турникеты, работает специализированная охрана.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Но августовские проверки полиции показали простую вещь — установить камеру недостаточно. Она должна еще и работать.

— Были моменты, когда камеры не работали. Мы дали свои рекомендации, чтобы их привели в порядок и все видеонаблюдение работало на сто процентов. Проверяли и тревожные кнопки — насколько своевременно после нажатия сигнал поступает в центр оперативного реагирования. В чрезвычайной ситуации это должно происходить без промедления, — рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности ДП ВКО Нурлан Жарлыгаков.

Так, из всех 67 школ Усть-Каменогорска в Центр оперативного управления выведено около тысячи камер. Фактически из одного зала инспекторы могут одновременно видеть, что происходит во дворах, у входов и в коридорах десятков школ. Но даже идеально работающая камера не защитит ребенка, когда он выходит за школьные ворота.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Самый опасный участок может начинаться за воротами школы

В Усть-Каменогорске 30 школ расположены непосредственно возле проезжей части. И перед 1 сентября полицейские проверяли уже не классы, а переходы, знаки, разметку и то, насколько водители вообще успевают сбросить скорость там, где утром идут сотни детей. С середины августа обследовали больше 200 школ области. Только по состоянию дорог местным исполнительным органам выдали около 150 предписаний.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— В прошлом году в области зарегистрировали 153 ДТП с участием детей, 66 из них — в Усть-Каменогорске. В этом году удалось снизить аварийность с участием детей на 15,5%. Но с началом учебного года интенсивность движения возле школ резко возрастает, поэтому сейчас эти участки находятся под особым контролем, — рассказал начальник отдела дорожно-технической инспекции управления полиции Усть-Каменогорска Сергей Коваленко.

У школы № 48 в новом микрорайоне все необходимое вроде есть — переходы, знаки, светофоры. Но здесь учатся около двух тысяч детей, и утром машины родителей буквально сходятся к одному месту.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— Мы считаем, что перед школой нужна еще одна искусственная дорожная неровность. Утром и после занятий здесь одновременно очень много детей и машин. Поэтому важно заставить водителей максимально снижать скорость еще до того, как они подъедут к школе, — говорит директор школы Шынар Мажинова.

То есть иногда до полной готовности к 1 сентября не хватает не нового класса, а одного «лежачего полицейского».

2392 нарушения — цифра, которая выбивается из общей картины

Еще серьезнее результаты проверок пожарной безопасности. Из 671 объекта образования, состоящего на учете ДЧС, специалисты проверили 362. Выявили 2392 нарушения. Где-то неисправна автоматическая пожарная сигнализация, где-то не хватает средств пожаротушения, есть вопросы к противопожарному водоснабжению и путям эвакуации. В отношении 286 объектов применили меры оперативного реагирования, еще 29 административных дел направили в суд.

— Руководителям организаций выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Сейчас основная задача — привести в соответствие автоматическую пожарную сигнализацию, пути эвакуации, средства пожаротушения и источники противопожарного водоснабжения. Эта работа продолжается, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

На фоне трех новых школ, современных кабинетов и стопроцентного видеонаблюдения эти цифры выглядят особенно контрастно. Потому что готовность школы — это все-таки не средний показатель по области. Для конкретного ребенка важна именно его школа и то, работает ли сигнализация именно в ней.

Для пяти тысяч детей школа начинается с дороги

У сельских школьников есть еще одна реальность. Для них учебный день начинается не со звонка, а с автобуса. Около пяти тысяч детей будут ежедневно ездить в 103 школы. На маршруты выйдут 126 автобусов. Подвоз организован. Но сам автопарк постепенно стареет: 68 машин, выпущенных с 2000 по 2015 годы, уже выработали нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— С 2020 года мы заменили 28 школьных автобусов, в том числе 12 за последние три года. Но вопрос остается актуальным. Сейчас прорабатывается возможность обновить еще 68 машин через механизм лизинга, предварительная стоимость проекта составляет около трех миллиардов тенге. Для нас важно обеспечить не просто подвоз, а именно безопасную и надежную перевозку детей, — рассказал Куат Окасов.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

И здесь снова проявляется специфика области. Можно построить современную школу в районном центре, но для ребенка из отдаленного села доступность образования все равно будет зависеть от автобуса, который должен каждый день довезти его туда и обратно.

Почти каждый второй школьник будет питаться бесплатно

Есть и часть подготовки, которую особенно чувствуют семейные бюджеты. Бесплатным горячим питанием в новом учебном году обеспечат 47 751 ребенка. Это ученики начальных классов и дети из социально уязвимых категорий. На питание предусмотрено 6,3 млрд тенге. Еще 20 тысяч школьников получат помощь на приобретение формы и обуви. Помимо бюджетной поддержки, к традиционной акции «Дорога в школу» подключаются предприятия и предприниматели региона.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— Фонд всеобуча в этом году составляет 7,6 млрд тенге. Из него один миллиард направлен именно на форму и обувь для 20 тысяч детей. Наша задача — обеспечить необходимую поддержку семьям до начала учебного года, чтобы социальное положение родителей не влияло на возможность ребенка полноценно учиться, — отметил Жангазы Алипбаев.

Позаботились в регионе и о пополнении школьных библиотек. На новые учебники область направила 215 млн тенге. В этом году обновленная литература поступает, в частности, для третьих и седьмых классов.

Но равные условия для учебы — это не только бесплатное питание, форма или учебники. Для части детей гораздо важнее возможность вообще учиться вместе со сверстниками, то есть беспрепятственно попасть в школу, получить помощь на уроке и поддержку специалиста. И таких детей в регионе становится все больше.

От пандуса до педагога-ассистента

Еще несколько лет назад, говоря об инклюзии, чаще всего считали пандусы. Сегодня подход постепенно меняется. В ВКО уже 13,2 тысячи детей с особыми образовательными потребностями. За год их стало почти на 900 больше. Более 10 тысяч — школьного возраста. При этом условия для инклюзивного обучения созданы в 455 из 482 государственных организаций образования — в 97% школ. Но физически попасть в здание — только часть задачи.

— В образовательных организациях предусмотрено 447 ставок педагогов-ассистентов, работают 509 педагогов-психологов и 380 специальных педагогов. Речь идет уже не только о доступности здания, а о полноценном сопровождении ребенка в процессе обучения с учетом его индивидуальных потребностей, — рассказал Куат Окасов.

В регионе работают 29 специальных организаций образования. Кроме того, в этом году систему должны дополнить кабинет психолого-педагогической коррекции в районе Алтай и служба ранней поддержки в Зайсане.

Впрочем, новые подходы в этом учебном году коснутся не только детей, которым требуется особое сопровождение. Свои новшества ждут практически всех школьников — уже непосредственно на уроках. Одно из самых заметных связано с искусственным интеллектом, который все активнее входит в образовательный процесс.

ИИ приходит на школьные уроки

Все 347 школ области подключены к интернету. В каждой работают бесплатные IT-классы, где дети уже занимаются программированием, робототехникой, 3D-моделированием и изучают основы искусственного интеллекта. Теперь же ИИ становится частью уже самого учебного процесса.

— В младших классах будут изучаться цифровая грамотность и основы искусственного интеллекта, а в среднем и старшем звене темы ИИ интегрируют в информатику. При этом задача не в том, чтобы просто дать детям новый инструмент. Важно научить их понимать возможности технологий и безопасно использовать их в учебе и повседневной жизни, — отметил Куат Окасов.

Меняются и другие привычные вещи. Во втором-четвертом классах при выставлении четвертной оценки больший вес получит ежедневная работа ученика. Появятся курсы, связанные с Конституцией, личной безопасностью и направлением «Закон и порядок».

Еще одно нововведение касается уже самих педагогов. Восточный Казахстан получил 2635 лицензий ChatGPT Edu. Сейчас предстоит понять, насколько активно учителя смогут использовать возможности искусственного интеллекта уже в своей работе.

Таким образом, подготовка к новому учебному году в этот раз затронула не только привычные ремонты, учебники и оснащение школ. Меняется и само содержание образования — причем технологии, которые еще недавно казались чем-то внешним по отношению к школьному уроку, постепенно становятся его частью.

Первый звонок — еще не итог

К 1 сентября ВКО действительно подходит с заметно обновленной школьной инфраструктурой. В регионе нет аварийных и трехсменных школ, открываются новые здания, закупается современное оборудование, десятки тысяч детей получают питание и социальную поддержку.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Но остаются 68 автобусов, которые пора менять, около 150 предписаний по дорогам возле школ и больше двух тысяч выявленных нарушений пожарной безопасности. И именно это не позволяет свести подготовку к красивому общему проценту. Потому что для ребенка нет «97% безопасности» или «90% готовности». Его автобус либо исправен, либо нет. Камера работает или не работает. Переход возле школы безопасен или нет.

Поэтому 1 сентября для нынешней подготовительной кампании — скорее не финиш. Настоящая проверка начнется уже после первого звонка, когда больше 100 тысяч детей каждый день будут пользоваться всем тем, что за лето строили, ремонтировали, закупали и проверяли.

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