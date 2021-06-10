Отношения между нашими странами будут расти - экс-посол Иордании в Казахстане Ахмед Инаб

АММАН. КАЗИНФОРМ –Корреспондент МИА «Казинформ» встретился с экс-послом Иордании в Казахстане Ахмедом Инабом, который поделился впечатлениями о последних политических реформах Президента, визитах иорданского Короля, а также казахстанском народе, которому передал свои теплые пожелания.

Ахмад Идрис Инаб с 2015 по 2018 годы в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла возглавлял открытое в 2007 году посольство Хашимитского Королевства Иордания в Казахстане.

- Господин Посол, часть своего карьерного пути Вы провели в нашей стране, и сейчас наверняка продолжаете интересоваться казахстанскими новостями. Сегодня прошло два года со дня вступления в должность президента Касым-Жомарта Токаева. Им взят курс на проведение политических реформ, при этом сохраняя преемственность курса Елбасы. Что Вы думаете по этому поводу?

- Во всем мире эти два года прошли на фоне проблем в мировой экономике, торговых войн, борьбы с коронавирусным кризисом, который затронул абсолютно все страны. Однако правительство Казахстана и новый лидер вашей страны очень активны, поскольку, несмотря на все трудности, претворяют политические и другие реформы.

Когда я работал в Казахстане, мы могли наблюдать деятельность лишь нескольких партий, сейчас же их количество заметно возросло, это хороший показатель. Тем более, сегодня у вас создаются соответствующие условия для участия молодежи и женщин в политической жизни страны. Считаю, что это великий прогресс. В окружающих нас странах такого нет. Это означает, что Казахстан и Ваш президент находятся на верном пути развития. Сегодня надо дать молодежи учиться, работать и активно участвовать в политической жизни вашего государства.

- Иордания всегда и неизменно поддерживала все казахстанские внешнеполитические инициативы, а Нур-Султан и Амман имеют схожие взгляды по целому ряду региональных и глобальных проблем. Как Вы оцениваете сегодняшний уровень казахстанско-иорданских отношений?

- Дипломатические отношения между Казахстаном и Иорданией существуют уже достаточно давно, в следующем году исполнится 30 лет со дня их установления, при этом лидеры наших стран всегда дают нам возможность укрепить эти отношения. Поэтому можно сказать, что отношения между Иорданией и Казахстаном сегодня только улучшаются и развиваются. Об этом говорят подписанные нами договоры в различных сферах - экономической, культурной, и даже военной.

Кроме того, Король Абдалла II не раз бывал в Казахстане, в том числе, когда я работал Послом в вашей стране. Мы очень обрадовались, когда Президент Н.А. Назарбаев наградил нашего Короля президентской премией «За безъядерный мир и глобальную безопасность», это было особенным моментом для нас.

Поэтому я считаю, что отношения между нашими странами не прекратятся, и будут расти. Иорданская сторона всегда поддерживает Казахстан, а Казахстан поддерживает Иорданию на разных площадках, в том числе на международном уровне, например, в ООН и других организациях. Со своей стороны, надеюсь, что наши отношения будет продолжаться и развиваться.

- В этом году Казахстан празднует 30-летие с момента обретения Независимости, а Иордания празднует 100-летие со дня своего основания. Это значимые этапы на пути двух государств. Что бы Вам хотелось сказать в ознаменование этих крупных дат?

- Да, мы празднуем 100-летие со дня обретения независимости и возникновения нашего государства. Но Казахстан, хоть и празднует 30-летие Независимости, его государственности больше ста лет, и даже больше пятиста лет. За 30 лет Независимости Казахстан добился значительных достижений в экономике, в развитии науки. Ваше общество стало высокообразованным, и сейчас весь мир открыт для вашего народа.

- Во время Вашего пребывания в Казахстане состоялся официальный визит Его Величества Короля Абдаллы II ибн Хусейна в нашу страну. Расскажите о том визите и впечатлениях иорданской делегации о Казахстане.

- Во время моей работы в Казахстане Король совершил четыре визита в вашу страну, при этом в общей сложности их было шесть. Это значимый факт, поскольку Казахстан – единственная страна в вашем регионе, которую король Иордании посетил шесть раз. Думаю, эти визиты говорят о многом, но, в первую очередь, о сложившихся отношениях, как между нашими лидерами, так и между казахстанским и иорданским обществом. Не сомневаюсь, что все заключенные между нами договоренности и далее будут сохранены. Наш Король любит вашу страну, если бы не любил, то не приезжал бы столько раз.

- Иорданцы, как и казахстанцы, имеют свои исторические и этнокультурные особенности. Скажите, а чем похожи эти два народа? Что их роднит?

- Иордания и Казахстан – восточные страны, наши традиции очень близки. Например, мы соблюдаем Рамадан, даже Наурыз празднуем. Да, в Иордании есть семьи, кто также празднует Наурыз. Уважение к старшим для наших народов имеет большое значение. Ну и самое главное – мы и вы – мусульмане.

- Какие впечатления у Вас остались о Казахстане? Хотели бы Вы вновь побывать там?

- У меня остались самые теплые впечатления о Казахстане. Ваша страна молода, у вас много добываемых полезных ископаемых, что делает вас самым богатым государством в Центральной Азии. У вас все есть, самое главное - дать молодежи учиться и работать, и будущее Казахстана будет очень великим, это я вам точно говорю.

- Что бы Вы пожелали казахстанцам?

Еще раз хочу пожелать, чтобы Иордания и Казахстан всегда поддерживали друг друга, как братья. И еще хочу пожелать народу Казахстана хорошей жизни и счастья и, как говорится, «Да здравствует казахстанско-иорданская дружба»!