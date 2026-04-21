    20:00, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Искусственный интеллект расширяет контроль за нарушениями ПДД в Астане

    В Астане расширяют применение искусственного интеллекта для повышения безопасности на дорогах. В столице внедряют новые функции AI-видеоаналитики, позволяющие фиксировать дополнительные виды нарушений правил дорожного движения, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Астаны

    Современные алгоритмы способны автоматически выявлять использование мобильных телефонов за рулем, непристегнутые ремни безопасности и другие факторы, влияющие на безопасность. Сейчас система работает в тестовом режиме. Технологии основаны на компьютерном зрении и машинном обучении, что обеспечивает высокую точность анализа и оперативность обработки данных.

    В акимате отмечают, что новые AI-камеры являются частью единой цифровой платформы, интегрированной с городскими и государственными информационными системами. Это позволяет формировать более полную картину дорожной обстановки и эффективнее управлять транспортными потоками.

    Отдельное внимание уделяется соблюдению требований законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Система проходит необходимые процедуры сертификации и внедряется поэтапно.

    Ожидается, что внедрение интеллектуальных решений поможет снизить аварийность, повысить дисциплину водителей и сделать городскую среду более безопасной и комфортной.

    Ранее мы сообщали о новых камерах, которые установили на трассе Астана — Караганда — Алматы.

    Динара Жусупбекова
