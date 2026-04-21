Искусственный интеллект расширяет контроль за нарушениями ПДД в Астане
В Астане расширяют применение искусственного интеллекта для повышения безопасности на дорогах. В столице внедряют новые функции AI-видеоаналитики, позволяющие фиксировать дополнительные виды нарушений правил дорожного движения, передает агентство Kazinform.
Современные алгоритмы способны автоматически выявлять использование мобильных телефонов за рулем, непристегнутые ремни безопасности и другие факторы, влияющие на безопасность. Сейчас система работает в тестовом режиме. Технологии основаны на компьютерном зрении и машинном обучении, что обеспечивает высокую точность анализа и оперативность обработки данных.
В акимате отмечают, что новые AI-камеры являются частью единой цифровой платформы, интегрированной с городскими и государственными информационными системами. Это позволяет формировать более полную картину дорожной обстановки и эффективнее управлять транспортными потоками.
Отдельное внимание уделяется соблюдению требований законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Система проходит необходимые процедуры сертификации и внедряется поэтапно.
Ожидается, что внедрение интеллектуальных решений поможет снизить аварийность, повысить дисциплину водителей и сделать городскую среду более безопасной и комфортной.
