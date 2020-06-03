Отношения между Казахстаном и Китаем вышли на уровень долговечного стратегического партнерства – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народы Центральной Азии, Китая и России испокон веков активно торговали друг с другом, обменивались духовными знаниями. Поэтому Великий Шелковый путь стал историческим символом региона. Геостратегическое расположение и большой потенциал Центральной Азии приковывают к себе пристальное внимание мирового сообщества, и, конечно же, Китая. Такое мнение в интервью российской «Комсомольской правде» озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ.

По его словам, инициатива «Пояса и пути» позволила запустить интересные проекты в Центральной Азии. Многие из них были реализованы при помощи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути.

Очевидно, что сухопутный компонент «Пояса и пути» немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком. Объемы китайских инвестиций и двусторонней торговли стабильно растут. В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в пять стран региона приблизился к 15 млрд долларов. В прошлом году совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР превысил 33 млрд долларов.

«Интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер, поэтому не думаю, что рассуждения о «китайской экспансии» соответствуют реальному положению дел», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Развитием сотрудничества с Китаем плодотворно занимался наш первый президент Н. Назарбаев. В настоящее время отношения между нашими государствами вышли на уровень долговечного стратегического партнерства. Сложилась положительная динамика контактов на высшем политическом уровне. В ходе переговоров с председателем Си Цзиньпином в сентябре прошлого года было принято Совместное заявление, в котором нашли отражение перспективные направления сотрудничества наших стран. Мы активно взаимодействуем в международных и региональных организациях (ООН, ШОС, СВМДА)», - рассказал Президент.

Китай является важным экономическим партнером Казахстана. В 2019 году двусторонний товарооборот достиг 14,5 млрд долларов. Яркой страницей в истории партнерства между двумя государствами Президент РК назвал солидарность и взаимопомощь в борьбе с пандемией COVID-2019.

«Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. В ходе телефонного разговора со мной Председатель Си Цзиньпин заявил, что проявленное сочувствие подтвердило верность пословицы «друг познается в беде». Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что сегодня российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.