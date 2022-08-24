Отношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются, демонстрируя рост товарооборота

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Лидеры Азербайджана и Казахстана на сегодняшних переговорах подтвердят стратегические отношения между двумя странами и курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Такое мнение корреспонденту МИА «Казинформ» озвучил экономический обозреватель Анар Азизов, комментируя официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Баку.

«Азербайджано-казахстанские отношения развиваются. Товарооборот демонстрирует рост. Но потенциал экономического взаимодействия между сторонами в несколько раз больше. Огромный потенциал для наращивания сотрудничества имеется в сферах энергетики, транспорта, АПК, взаимодействия между бизнес-структурами», - отметил эксперт.

По его словам, геополитические и геоэкономические реалии требуют усиления взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном. Одним из ключевых направлений в этой связи является сфера транспорта.

«Мы уже видим стремление Казахстана активнее использовать Транскаспийский международный транспортный коридор, так называемый Middle Corridor. За 7 месяцев 2022 года объем грузоперевозок из Казахстана через бакинский международный морской порт составил почти 1 млн тонн и вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Азербайджана имеется готовая транспортная инфраструктура для значительного увеличения объема перевалки грузов из Казахстана», - сказал Анар Азизов.

Экономист добавил, что Президент Казахстана намерен укрепить морской флот страны.

«Как известно, Азербайджан построил судостроительный завод. Таким образом, азербайджанская сторона может выполнить для Казахстана заказы по строительству любых морских судов. В РК имеется завод по производству железнодорожных локомотивов, и казахстанская сторона может получить от Азербайджана новые заказы в этом направлении», - сказал он.

Также, по его словам, потенциал имеется в сфере взаимодействия между бизнес-структурами, создания совместных промышленных и аграрных предприятий. Особенно интересна сфера АПК на фоне необходимости усиления продовольственной безопасности стран. Поэтому Баку и Нур-Султан могут обсудить проекты в сфере производства пшеницы, других видов аграрной продукции с возможностью поставок годовой продукции в третьи страны. В Баку сегодня пройдет первое заседание азербайджано-казахстанского делового совета, по итогам которого планируется подписание ряда документов.

«Безусловно, одним из приоритетов является сотрудничество в сфере энергетики. Сегодня Казахстан испытывает определенные трудности с экспортом нефти и ищет новые маршруты с учетом планов увеличения добычи нефти. Азербайджан может стать одним из направлений для этого. Тем более, азербайджанская сторона уже поднимала этот вопрос перед казахстанской стороной. Да, для этого необходимо решить ряд технических вопросов и в рамках межправительственной комиссии эти вопросы можно разрешить. Кроме этого, стороны могут активнее сотрудничать в области производства и обслуживания нефтегазового оборудования, оказания нефтесервисных услуг», - добавил экономист.

Анар Азизов считает, что реализация договоренностей позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Кроме этого, можно ожидать, что стороны поставят задачу увеличить в ближайшие годы взаимный товарооборот и довести его до $1 млрд за счет новых совместных проектов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров будет подписан ряд казахстанско-азербайджанских соглашений.