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Отношения между Индией и Казахстаном древние и исторические - Шубдаршини Трипатхи

11 Августа 2021 20:53
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Отношения между Индией и Казахстаном древние и исторические - Шубдаршини Трипатхи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый посол Индии в Казахстане Шубдаршини Трипатхи встретилась с журналистами Алматы и рассказала о взаимоотношениях двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отношения между Индией и Казахстаном древние и исторические, зародившиеся более 2000 лет назад. Между странами был постоянный и регулярный обмен товарами, и, что более важно, обмен идеями и культурным влиянием. Путешествие буддизма из Индии в Центральную Азию, и суфистских идей из Центральной Азии в Индию являются яркими тому примерами. Я замечаю, что у нас много общего, при этом прямое сообщение остается проблемой», - начала она свое приветственное слово.

Она отмерила, что Индия была одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, когда установила дипломатические отношения с Казахстаном в феврале 1992 года.

«Посольство Индии было открыто в городе Алматы в мае 1992 года, Посольство Казахстана в Нью-Дели в 1993 году. Наши страны укрепили свои двусторонние отношения, преобразовав их в стратегическое партнерство в 2009 году во время визита первого Президента Нурсултана Назарбаева в Индию в качестве почетного гостя на праздновании Дня Республики. Наши страны активно сотрудничают в рамках многосторонних форумов, включающих СВМДА, ШОС, и организации ООН. Индия неизменно поддерживает инициативу Казахстана по Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и активно участвует в процессе. Казахстан является крупнейшим партнером Индии в сфере торговли и инвестиций в Центральной Азии. Индию и Казахстан связывают тесные культурные отношения, которые проявляются в популярности йоги, индийских фильмов, танцев и музыки в Казахстане. Будучи ответственным стратегическим партнером, Индия по-прежнему привержена предоставлению курсов повышения квалификации для Казахстана и на регулярной основе предлагает свою помощь в сфере повышения квалификации в различных областях по программе Индийского технико-экономического сотрудничества (ITEC), спонсируемой Министерством иностранных дел Индии. Начиная с 1992 года, более 1100 специалистов прошли курсы подготовки по программам ITEC», - добавила посол.

Она также остановилась о двусторонних отношениях.

«Оба стратегических партнера, Индия и Казахстан, с готовностью проявили свои соответствующие качества. После взрывов на складе боеприпасов в Арысе в июне 2019 года Индия предоставила Казахстану усиленные костюмы для обезвреживания бомб, чтобы помочь в операциях по восстановлению и минимизировать дальнейшие жертвы. Во время вспышки нынешней пандемии COVID-19 правительство Индии поспешно отправило таблетки гидроксихлорохина в качестве гуманитарной помощи Казахстану в его борьбе с COVID-19. Точно так же в этом году, во время кризиса, с которым мы столкнулись, Казахстан специальным рейсом доставил медицинское оборудование для борьбы с пандемией в Индии, за что мы остаемся благодарными народу Казахстана. С таким глубоким пониманием и взаимным уважением друг к другу, я вижу огромный потенциал для наших двусторонних отношений», - заметила Шубхдаршини Трипатхи.

По ее словам, в этом году Индия отмечает 75-летие независимости. За этот короткий период страна достигла больших успехов во всех сферах, в том числе в области науки и технологий. Индия является одним из крупнейших центров IT услуг, при чем 5 из 20 топовых IT компаний мира – индийские. Она также заявила, что на сегодня в Индии вакцинировались более 500 миллионов человек, и уровень инфицирования постоянно снижается.

«В то время, как мы празднуем в Казахстане 75-летие нашей независимости при активном участии наших казахстанских друзей, я с нетерпением жду профессионально успешной работы в Казахстане и с оптимизмом надеюсь, что смогу продвинуть наши двусторонние отношения еще дальше. Я с нетерпением жду приятного пребывания в этой прекрасной стране среди таких замечательных людей. Мы продолжим взаимодействие в будущем и будем развивать нашу дружбу. Я призываю всех беречь себя, а вашим семьям желаю быть здоровыми и счастливыми в эти трудные времена», - заявила посол Индии.


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#МИД РК   #Индия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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